Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова, 1920
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-peregovory-po-garantiyam-bezopasnosti-ssha-i-nato-ne-zaversheny-48389296.html
Лавров: переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО не завершены
Лавров: переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО не завершены
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил в прямом эфире на вопросы журналистов радиостанций Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
2022-01-28T10:21+0200
2022-01-28T11:07+0200
россия
в мире
сергей лавров
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48391689_0:129:2895:1757_1920x0_80_0_0_d4b333299f86d9bdc4b92a7211a64490.jpg
КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik.Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, в их ответах на российские предложения есть рациональные зерна, заявил глава МИД России в прямом эфире интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Лавров заявил, что отправит всем своим коллегам запрос, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ о неделимости безопасности. При этом министр отметил, что "Запад "выдирает" из положений о неделимости безопасности ОБСЕ только то, что нужно ему".Ответ НАТО очень идеологизирован и "дышит исключительностью Североатлантического альянса"Сергей Лавров особо отметил ринципиальное отличие двух ответов России - от США и НАТО. Так, подчеркнул министр, если ответ США можно назвать образцом дипломатических приличий, то ответ НАТО по предложениям России по гарантиям безопасности - крайне идеологизирован."Ответ, на фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал", - сказал Лавров."Введение санкций будет эквивалентно разрыву отношений"Вашингтон в полной мере осознает, что угрозы Соединенных Штатов о санкциях против России, а также их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров. "Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах", - добавил он.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ru.sputnik.md/20220127/lavrov-ssha-glavnyy-vopros-nerasshirenii-nato-48361728.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48391689_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a64c8e740ddae83ac50e9c5366c013d5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, сергей лавров, интервью

Лавров: переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО не завершены

10:21 28.01.2022 (обновлено: 11:07 28.01.2022)
© Photo : Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
© Photo : Пресс-служба Госдумы РФ
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил в прямом эфире на вопросы журналистов радиостанций Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik.Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, в их ответах на российские предложения есть рациональные зерна, заявил глава МИД России в прямом эфире интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".
"Я не могу сказать, что переговоры завершены, потому что сейчас... Ну, американцы и натовцы, как вы знаете, больше месяца изучали предельно простые предложения, заключенные в проектах договора с Вашингтоном, и соглашение с Североатлантическим альянсом. Мы получили только позавчера ответы, которые в таком западном стиле наводят тень на плетень во многом, но там есть рациональные зерна, как я уже говорил, по второстепенным вопросам", - сказал министр.
Лавров заявил, что отправит всем своим коллегам запрос, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ о неделимости безопасности.
"Я сегодня, как вообще-то я и предупреждал, сегодня направляю официальные запросы всем моим коллегам с прямым обращением официально объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне", - сообщил он.
При этом министр отметил, что "Запад "выдирает" из положений о неделимости безопасности ОБСЕ только то, что нужно ему".

Ответ НАТО очень идеологизирован и "дышит исключительностью Североатлантического альянса"

Сергей Лавров особо отметил ринципиальное отличие двух ответов России - от США и НАТО. Так, подчеркнул министр, если ответ США можно назвать образцом дипломатических приличий, то ответ НАТО по предложениям России по гарантиям безопасности - крайне идеологизирован.

"Ответ, на фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал", - сказал Лавров.

"Введение санкций будет эквивалентно разрыву отношений"

Вашингтон в полной мере осознает, что угрозы Соединенных Штатов о санкциях против России, а также их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров. "Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах", - добавил он.
"Что касается угроз введения санкций. Американцам сказано было в том числе, в контактах президентов, что тот пакет, о котором сейчас упоминается, который сопровождается полным отключением тех финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, он будет эквивалентен разрыву отношений. Это было прямо сказано, и я думаю, что они это понимают", - сказал глава МИД РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
Россия
Лавров: США не ответили на главный вопрос - о нерасширении НАТО на восток
Вчера, 16:08
США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский