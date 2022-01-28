https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-peregovory-po-garantiyam-bezopasnosti-ssha-i-nato-ne-zaversheny-48389296.html

Лавров: переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО не завершены

Лавров: переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО не завершены

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров ответил в прямом эфире на вопросы журналистов радиостанций Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".

2022-01-28T10:21+0200

2022-01-28T10:21+0200

2022-01-28T11:07+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik.Переговоры по гарантиям безопасности с США и НАТО не завершены, в их ответах на российские предложения есть рациональные зерна, заявил глава МИД России в прямом эфире интервью радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Лавров заявил, что отправит всем своим коллегам запрос, как их страны будут выполнять положения ОБСЕ о неделимости безопасности. При этом министр отметил, что "Запад "выдирает" из положений о неделимости безопасности ОБСЕ только то, что нужно ему".Ответ НАТО очень идеологизирован и "дышит исключительностью Североатлантического альянса"Сергей Лавров особо отметил ринципиальное отличие двух ответов России - от США и НАТО. Так, подчеркнул министр, если ответ США можно назвать образцом дипломатических приличий, то ответ НАТО по предложениям России по гарантиям безопасности - крайне идеологизирован."Ответ, на фоне бумаги, которую прислали нам из НАТО, американский ответ является чуть ли не образцом дипломатических приличий. От НАТО ответ настолько идеологизированный, настолько он дышит исключительностью Североатлантического альянса, его особой миссии, особым предназначением, что просто мне было немножко стыдно за тех, кто эти тексты писал", - сказал Лавров."Введение санкций будет эквивалентно разрыву отношений"Вашингтон в полной мере осознает, что угрозы Соединенных Штатов о санкциях против России, а также их возможное введение будет эквивалентно разрыву отношений, заявил Лавров. "Не думаю, что это в чьих бы то ни было интересах", - добавил он.США и НАТО в среду передали России ответы на предложения по гарантиям безопасности. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что если США попросят не публиковать свой ответ на российские предложения по безопасности, Москва этого делать не будет. При этом министр добавил, что суть реакции Вашингтона на российские предложения, конечно же, заслуживает того, чтобы общественность в России и в других странах об этом была проинформирована.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.

https://ru.sputnik.md/20220127/lavrov-ssha-glavnyy-vopros-nerasshirenii-nato-48361728.html

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в мире, сергей лавров, интервью