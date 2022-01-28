https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-rasskazal-pochemu-nuzhno-zastavit-kiev-vypolnyat-minskie-dogovorennosti-48398825.html

Лавров рассказал, почему нужно заставить Киев выполнять минские договоренности

Лавров рассказал, почему нужно заставить Киев выполнять минские договоренности

Глава МИД РФ отметил, что Киев активно провоцируют на агрессивыне действия, и что войны не будет, если это зависит от России.

2022-01-28T13:25+0200

2022-01-28T13:25+0200

2022-01-28T13:25+0200

россия

в мире

сергей лавров

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Киев думает, что теперь ему можно все, поскольку понял, что Берлин и Париж не будут заставлять власти Украины выполнять минские договоренности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках интервью четырем радиостанциям – Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда".Он напомнил, что глава Белого дома США Джо Байден на саммите в Женеве сам сказал президенту России Владимиру Путину, что хочет помочь с реализацией минских соглашений по Донбассу, в том числе с автономным статусом региона."В июне, когда была встреча президентов Путина и Байдена в Женеве, президент Байден сам сказал, по собственной инициативе, что он хочет помочь выполнению минских договоренностей, включая, и он это понимает, необходимость предоставления соответствующего автономного статуса Донбассу. Там слово "автономный" даже прозвучало", - заявил Лавров."Кое-кто хотел бы спровоцировать Киев на военные действия"Россия не исключает, что "кое-кто хотел бы спровоцировать Киев на войну", однако Москва ее не хочет, подчеркнул Сергей Лавров.Лавров особо отметил, что "киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих"."Киевский режим не контролирует огромное количество военнослужащих: по данным Запада, даже, по-моему, около 100 тысяч на линии спорикосновения. Значительная часть находящихся там - это бывшие добровольческие батальоны, нынешние какие-то батальоны территориальной обороны, отряды сопротивления народного. Им раздают уже ПЗРК и призывают приносить с собой охотничьи ружья, потому что на всех не хватит ПЗРК. Это просто милитаристский психоз. И то, что там у кого-то дрогнут нервы, как у бойца, который застрелил пятерых своих сослуживцев, я не могу исключать", - добавил министр.По его словам, Соединенные Штаты используют президента Украины Зеленского и его режим в русофобских начинаниях, чтобы нагнетать напряженность внутри Украины."... идите, пожалуйста, в контактную группу"Москва готова обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским нормализацию отношений, но не Донбасс, поскольку это уже внутриукраинский вопрос."Но если он хочет обсуждать Донбасс, идите, пожалуйста, в контактную группу, в которой по решению Нормандского формата должны рассматриваться все вопросы урегулирования напрямую между Киевом и Донецком, Киевом и Луганском. А когда он заявляет, что не будет с ними разговаривать, это плохо. Но это плохо для внутриукраинского кризиса, а для наших отношений – если у него есть, что сказать и как исправлять те шаги по их разрушению, которые инициировал Киев, Зеленский и его предшественник, мы готовы это рассмотреть", - добавил Лавров.В Париже в среду прошла встреча советников лидеров "нормандской четверки". Российскую делегацию на переговорах возглавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак, французскую - дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонн, немецкую - внешнеполитический советник канцлера ФРГ Йенс Плётнер, а украинскую - глава офиса президента Украины Андрей Ермак. В начале января Бонн и Плётнер посетили Москву, где провели встречу с Козаком, после чего французский и немецкий чиновники поехали в Киев и провели переговоры с Ермаком. Последний раз советники глав "нормандского формата" встречались в сентябре прошлого года по видеосвязи. Тогда консультации закончились безрезультатно.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.

https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-moskva-khochet-chtoby-s-ney-rabotali-chestno-48392207.html

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в мире, сергей лавров