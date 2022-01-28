https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-soderzhanie-uchebniki-istorii-strany-byvshego-sssr-48392383.html

Лавров прокомментировал содержание учебников истории в странах бывшего СССР

Лавров прокомментировал содержание учебников истории в странах бывшего СССР

Лавров напомнил, что по инициативе РФ в рамках СНГ подписали решение создать комиссию ученых, которые обсуждают вопросов общей истории.

2022-01-28T11:22+0200

2022-01-28T11:22+0200

2022-01-28T12:20+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. При всем понимании стремления к самоутверждению новых независимых государств надо избегать чрезмерных оценок, которые явно играют на руку ультрарадикалам и националистам. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос Sputnik в рамках интервью четырем радиостанциям – Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда"."Не буду комментировать то, что пишут в учебниках эстонцы, украинцы, литовцы, латвийцы. Но в том, что касается стран СНГ, мы неоднократно обращали внимание в последние годы, что не нужно давать поводы националистам путем раскручивания непростых сюжетов нашей общей истории, но все же истории, которая в конечном итоге помогла всем народам, проживавшим и проживающим на этом огромном геополитическом пространстве, наладить свою государственность, создать основы своей государственности. И при всем понимании стремления к самоутверждению новых независимых государств, конечно, надо избегать чрезмерных оценок, которые явно и, может быть, преднамеренно играют на руку ультрарадикалам и националистам", – сказал Лавров.Министр иностранных дел России напомнил, что по инициативе России в рамках Содружества Независимых Государств в прошлом году было подписано решение о создании комиссии (ассоциации) ученых, одним из главных направлений работы которой является обсуждение вопросов общей истории."Не думаю, что будут готовиться единые учебники по истории, но методические пособия, которые будут отражать консолидированную точку зрения, многообразие точек зрения, но с прицелом на конструктивное рассмотрение всех этих вопросов, конечно, будет планироваться", – сказал Лавров.Глава МИД РФ отметил, что у России есть комиссии историков с Германией, Польшей, Литвой.Интервью проходит в формате видеоконференции. Сергей Лавров находится в студии в МИД, участники подключены по Zoom. Трансляция идет на сайте и в соцсетях Sputnik Молдова.

https://ru.sputnik.md/20220127/fsb-shokiruyuschie-dannye-raspravakh-gitlerovtsev-mirnym-naseleniem-moldavii-48358211.html

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в мире, сергей лавров, история, учебник