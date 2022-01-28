https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-v-sng-budet-sozdana-komissiya-po-pravam-cheloveka--48394364.html
Лавров: в СНГ будет создана комиссия по правам человека
Лавров: в СНГ будет создана комиссия по правам человека
По словам Сергея Лаврова, вопросы связанные с судьбами соотечественников в рамках СНГ должны решаться на взаимной основе.
2022-01-28T12:00+0200
2022-01-28T12:00+0200
2022-01-28T12:28+0200
сергей лавров
снг
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политика
в мире
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В рамках Содружества независимых государств будет создана комиссия по правам человека. Об этом, отвечая на вопрос Sputnik в интервью четырем радиостанциям (Sputnik, “Эхо Москвы”, “Говорит Москва”, “Комсомольская правда”), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам Сергея Лаврова, вопросы, связанные с судьбами соотечественников в рамках СНГ, должны решаться на взаимной основе.Сергей Лавров заявил, что государства, которые входили в состав СССР и Российской Империи, часто впервые получили возможность на создание собственных национальных государств, и стремление как можно скорее утвердить национальную идентичность сопряжено с эксцессами."Избегать этого необходимо всеми средствами, включая мягкую силу, на которую нам необходимо выделять существенно больше ресурсов. Наше министерство активно добивается этого. Примерно так, как это делают ведущие западные страны. Мы пока далеко от них", – считает Сергей Лавров.
https://ru.sputnik.md/20211228/sandu-sammit-glav-sng-47602495.html
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сергей лавров, снг, соотечественники, в мире
Лавров: в СНГ будет создана комиссия по правам человека
12:00 28.01.2022 (обновлено: 12:28 28.01.2022)
По словам Сергея Лаврова, вопросы, связанные с судьбами соотечественников в рамках СНГ, должны решаться на взаимной основе.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik.
В рамках Содружества независимых государств будет создана комиссия по правам человека. Об этом, отвечая на вопрос Sputnik
в интервью четырем радиостанциям (Sputnik
, “Эхо Москвы”, “Говорит Москва”, “Комсомольская правда”), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По словам Сергея Лаврова, вопросы, связанные с судьбами соотечественников в рамках СНГ, должны решаться на взаимной основе.
"Мы должны более активно и открыто в рамках СНГ обсуждать проблемы прав человека в том числе с точки зрения прав людей, которые этнически русские – в Казахстане, казахи – в России, азербайджанцы – в Армении и так далее. Мы договорились с партнерами по СНГ, что мы создадим комиссию по правам человека. Последние несколько лет мы добились общего согласия, что нужно начать работу такой комиссии. Есть общее понимание, что мы будем заниматься правами человека на пространстве СНГ, сами, а не какие-нибудь западные структуры", - рассказал глава российского МИД.
Сергей Лавров заявил, что государства, которые входили в состав СССР и Российской Империи, часто впервые получили возможность на создание собственных национальных государств, и стремление как можно скорее утвердить национальную идентичность сопряжено с эксцессами.
"Избегать этого необходимо всеми средствами, включая мягкую силу, на которую нам необходимо выделять существенно больше ресурсов. Наше министерство активно добивается этого. Примерно так, как это делают ведущие западные страны. Мы пока далеко от них", – считает Сергей Лавров.