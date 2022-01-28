https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-v-sng-budet-sozdana-komissiya-po-pravam-cheloveka--48394364.html

Лавров: в СНГ будет создана комиссия по правам человека

Лавров: в СНГ будет создана комиссия по правам человека

По словам Сергея Лаврова, вопросы связанные с судьбами соотечественников в рамках СНГ должны решаться на взаимной основе.

2022-01-28T12:00+0200

2022-01-28T12:00+0200

2022-01-28T12:28+0200

сергей лавров

снг

соотечественники

политика

в мире

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В рамках Содружества независимых государств будет создана комиссия по правам человека. Об этом, отвечая на вопрос Sputnik в интервью четырем радиостанциям (Sputnik, “Эхо Москвы”, “Говорит Москва”, “Комсомольская правда”), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По словам Сергея Лаврова, вопросы, связанные с судьбами соотечественников в рамках СНГ, должны решаться на взаимной основе.Сергей Лавров заявил, что государства, которые входили в состав СССР и Российской Империи, часто впервые получили возможность на создание собственных национальных государств, и стремление как можно скорее утвердить национальную идентичность сопряжено с эксцессами."Избегать этого необходимо всеми средствами, включая мягкую силу, на которую нам необходимо выделять существенно больше ресурсов. Наше министерство активно добивается этого. Примерно так, как это делают ведущие западные страны. Мы пока далеко от них", – считает Сергей Лавров.

https://ru.sputnik.md/20211228/sandu-sammit-glav-sng-47602495.html

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2022

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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сергей лавров, снг, соотечественники, в мире