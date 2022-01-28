https://ru.sputnik.md/20220128/livan-zasypalo-snegom-voennye-spasli-iz-zatorov-desyatki-chelovek-48388097.html
Ливан засыпало снегом: военные спасли из заторов десятки человек
Ливан засыпало снегом: военные спасли из заторов десятки человек
Чтобы вызволить из снежных заторов застрявших на трассах автомобилистов, на помощь ливанцам вышли военные.
2022-01-28T14:27+0200
2022-01-28T14:27+0200
2022-01-28T14:27+0200
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Сильный снег в Ливане привел к образованию заторов на дорогах: ливанские военные спасли из снежного плена порядка 60 человек, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение сил внутренней безопасности страны.По информации военных, 13 человек из спасенных 60, большинство из которых составляли студенты, были доставлены в казармы, чтобы там переждать снежную бурю. Силам внутренней безопасности также удалось спасти более 50 занесенных снегом на трассе машин.Причиной коллапса на дорогах стал циклон "Ясмин", который обрушился на Ливан. Температура воздуха опустилась ниже сезонной нормы, а высота снежного покрова достигла 600 метров над уровнем моря. Движение на многих горных дорогах в стране оказалось перекрытым.Сильные снегопады стали настоящим испытанием и для Турции: в Стамбуле 24 января началась сильнейшая снежная буря, продолжалась несколько дней. Крупнейшие международные трассы буквально встали, пробки растянулись на километры, на дорогах фиксировали многочисленные ДТП. Вынужденно прекратил работу Стамбульский международный аэропорт.В это же время шторм "Элпис" накрыл Грецию: снегопад обрушился не только на столицу страны, но и на популярные среди туристов острова. Фотографии Акрополя под снежными шапками облетели весь интернет. Возможность вдоволь наиграться в снежки выпала и жителям Иерусалима, куда шторм "Элпис" прибыл после Турции и Греции.
https://ru.sputnik.md/20220126/kak-snezhnyy-shtorm-paralizoval-aeroport-i-ulitsy-stambula-48326207.html
https://ru.sputnik.md/20220124/snegopad-afiny-transportnoe-soobschenie-48271760.html
https://ru.sputnik.md/20220127/zasnezhennyy-iyerusalim-48365579.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, ливан, снегопад
Ливан засыпало снегом: военные спасли из заторов десятки человек
Чтобы вызволить из снежных заторов застрявших на трассах автомобилистов, на помощь ливанцам вышли военные.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik.
Сильный снег в Ливане привел к образованию заторов на дорогах: ливанские военные спасли из снежного плена порядка 60 человек, передает РИА Новости
со ссылкой на сообщение сил внутренней безопасности страны.
По информации военных, 13 человек из спасенных 60, большинство из которых составляли студенты, были доставлены в казармы, чтобы там переждать снежную бурю. Силам внутренней безопасности также удалось спасти более 50 занесенных снегом на трассе машин.
Причиной коллапса на дорогах стал циклон "Ясмин", который обрушился на Ливан. Температура воздуха опустилась ниже сезонной нормы, а высота снежного покрова достигла 600 метров над уровнем моря. Движение на многих горных дорогах в стране оказалось перекрытым.
Сильные снегопады стали настоящим испытанием и для Турции: в Стамбуле 24 января началась сильнейшая снежная буря, продолжалась несколько дней. Крупнейшие международные трассы буквально встали, пробки растянулись на километры, на дорогах фиксировали многочисленные ДТП. Вынужденно прекратил работу Стамбульский международный аэропорт.
В это же время шторм "Элпис" накрыл Грецию: снегопад обрушился не только на столицу страны, но и на популярные среди туристов острова. Фотографии Акрополя под снежными шапками облетели весь интернет.
Возможность вдоволь наиграться в снежки выпала и жителям Иерусалима, куда шторм "Элпис" прибыл после Турции и Греции.