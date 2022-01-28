https://ru.sputnik.md/20220128/minzdrav-skolko-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-48412895.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-28T20:56+0200

2022-01-28T20:56+0200

2022-01-28T21:00+0200

коронавирус

в молдове

минздрав

статистика

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 5 615 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано 31 случай "импорта" инфекции: 10 – из Румынии, 9 — из Украины, пять - из Германии, два - из Англии, по одному из России, Египта, Италии, Португалии и Ирландии. За минувшие сутки проведено 17 630 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 434549.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 327 случаев инфицирования: 67 – у врачей, 166 – у медсестер, 94 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2986 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 221 пациент (к аппаратам ИВЛ подключены 35 человек).В то же время за сутки выздоровели 1952 человека, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 378443.Минздрав сообщает о 21 погибшем на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 621.

https://ru.sputnik.md/20220122/v-moldove-vstupili-v-silu-zhestkie-antikovidnye-ogranicheniya-48235462.html

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в молдове, минздрав, статистика