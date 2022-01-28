https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-muzey-kafedru-orekhovodstva-48382985.html
В Молдове хотят создать музей и кафедру ореховодства
В Молдове хотят создать музей и кафедру ореховодства
В Молдове решили серьезно взяться за производство орехов - одной из самых важных и доходных культур в стране.
2022-01-28T07:30+0200
2022-01-28T07:30+0200
2022-01-28T07:30+0200
экономика
в молдове
молдова
орехи
музей
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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Административный совет Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур (UAPCN) и администрация Центра повышения квалификации в виноградарстве и виноделии CEVV (колледж) приняли решение заключить соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в организации EastFruit. В рамках этого соглашения предполагается на дидактической базе учебного заведения создание кафедры подготовки ореховодов, модельного питомника и коллекции сортов, музея ореховодства. С просьбой оказать содействие в реализации этой инициативы союз UAPCN и колледж CEVV планируют обратиться в Минсельхоз и Министерство образования.В данный момент специалистов в сфере садоводства готовит факультет плодоводства Государственного аграрного университета Молдовы. Однако факультет не предлагает отдельного курса лекций для ореховодов. "Определенным научным потенциалом именно в этой сфере обладает НИИ плодоводства, однако образовательную деятельность он не ведет", - уточняет EastFruit. Между тем, как утверждают сотрудники союза UAPCN, в Молдове есть очень большой и пока неудовлетворенный спрос на специалистов-ореховодов. Так, в стране действует более сотни относительно крупных ореховодческих предприятий, которые в данный момент частично удовлетворяют спрос на профильных специалистов за счет лиц, обучавшихся за рубежом, или консультаций иностранных экспертов.
https://ru.sputnik.md/20211217/moldove-dorozhaet-gretskiy-orekh-47299368.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, орехи, музей
В Молдове хотят создать музей и кафедру ореховодства
В Молдове решили серьезно взяться за производство орехов - одной из самых важных и доходных культур в стране.
КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik.
Административный совет Союза ассоциаций производителей орехоплодных культур (UAPCN) и администрация Центра повышения квалификации в виноградарстве и виноделии CEVV (колледж) приняли решение заключить соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщили в организации EastFruit
.
В рамках этого соглашения предполагается на дидактической базе учебного заведения создание кафедры подготовки ореховодов, модельного питомника и коллекции сортов, музея ореховодства.
С просьбой оказать содействие в реализации этой инициативы союз UAPCN и колледж CEVV планируют обратиться в Минсельхоз и Министерство образования.
В данный момент специалистов в сфере садоводства готовит факультет плодоводства Государственного аграрного университета Молдовы. Однако факультет не предлагает отдельного курса лекций для ореховодов.
"Определенным научным потенциалом именно в этой сфере обладает НИИ плодоводства, однако образовательную деятельность он не ведет", - уточняет EastFruit.
Между тем, как утверждают сотрудники союза UAPCN, в Молдове есть очень большой и пока неудовлетворенный спрос на специалистов-ореховодов.
Так, в стране действует более сотни относительно крупных ореховодческих предприятий, которые в данный момент частично удовлетворяют спрос на профильных специалистов за счет лиц, обучавшихся за рубежом, или консультаций иностранных экспертов.