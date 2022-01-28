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В Молдове подняли тариф на теплоэнергию: сколько будем платить
В Молдове подняли тариф на теплоэнергию: сколько будем платить
В след за тарифом на газ в национальном регуляторе подняли плату и за тепло.
2022-01-28T15:40+0200
2022-01-28T15:49+0200
в молдове
общество
молдова
повышение
тариф
теплоэнергия
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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО Termoelectrica.НАРЭ утвердило повышение тарифа на тепловую энергию до 2169 леев за гигакалорию без учета НДС.Ранее члены НАРЭ приняли повышение тарифа на газ до 15,18 леев за кубометр. Такой тариф утвердили по запросу АО "Молдовагаз". Компания объясняет это значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.
https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-povysili-tarif-na-prirodnyy-gaz-48404409.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, повышение, тариф, теплоэнергия

В Молдове подняли тариф на теплоэнергию: сколько будем платить

15:40 28.01.2022 (обновлено: 15:49 28.01.2022)
© Pixabay / EtadlyОтопление
Отопление - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
© Pixabay / Etadly
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В след за тарифом на газ в национальном регуляторе подняли плату и за тепло.
КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям АО Termoelectrica.
НАРЭ утвердило повышение тарифа на тепловую энергию до 2169 леев за гигакалорию без учета НДС.
Ранее члены НАРЭ приняли повышение тарифа на газ до 15,18 леев за кубометр. Такой тариф утвердили по запросу АО "Молдовагаз".
Компания объясняет это значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.
Газовая конфорка - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
Общество
В Молдове повысили тариф на природный газ
15:16
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