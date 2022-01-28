https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-povysili-tarif-elektroenergiyu-energocom-48406292.html

В Молдове повысили тариф на электроэнергию от Energocom

В Молдове повысили тариф на электроэнергию от Energocom

В национальном регуляторе одобрили новый тариф на свет.

2022-01-28T15:47+0200

2022-01-28T15:47+0200

2022-01-28T15:58+0200

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электроэнергия

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) утвердило в пятницу новый тариф на электроэнергию, поставляемую компанией Energocom. Новый тариф без учета НДС составит 3,24 лея/кВт. Он вступает в силу с 1 января 2022 года. Ранее на заседании НАРЭ одобрили также повышение тарифа на тепловую энергию и природный газ. За тепло потребители будут платить 2169 леев за гигакалорию без учета НДС. За газ теперь придется платить 15,18 леев за куб. Такой тариф утвердили по запросу АО "Молдовагаз".Компания объясняет это значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.

https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-povysili-tarif-na-prirodnyy-gaz-48404409.html

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