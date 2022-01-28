https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-povysili-tarif-na-prirodnyy-gaz-48404409.html

В Молдове повысили тариф на природный газ

В Молдове повысили тариф на природный газ

Тариф повысили в связи с резким ростом цены закупки газа для Молдовы.

2022-01-28T15:16+0200

2022-01-28T15:16+0200

2022-01-28T15:41+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей. Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года. С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.Так, в НАРЭ утвердили следующие тарифы: Решение о повышении тарифов компания "Молдовагаз" объясняет значительным повышением закупочных цен на природный газ. В "Молдовагазе" уточняют, что решение находится в строгом соответствии с законодательством, оно позволит целиком покрыть стоимость закупки газа и, таким образом, обеспечить выполнение контрактных платежных обязательств перед поставщиком.Ранее премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица сообщила, что правительство продолжит программу выделения компенсации населению по счетам за газ. Кабмин будет по-прежнему компенсировать часть суммы за потребление первых 150 кубов газа. "Мы продолжим использовать тот же механизм, согласно которому первые 50 кубометров будут стоить потребителям по 6,8 леев за куб, а последующие 100 – 7,9 леев. Таким образом будут компенсированы первые 150 кубометров", – пояснила Гаврилица.Контракт с "Газпромом"Молдова 29 октября договорилась с "Газпромом" о продлении газового контракта на пять лет.Во время переговоров, как ранее отмечал молдавский вице-премьер Андрей Спыну, была одобрена формула ценообразования, предложенная молдавской стороной, которая основана на соотношении рыночной цены на газ и нефть."Газпром" подписал контракт с Молдовой при условии 100% оплаты текущих платежей за газ. В "Молдовагаз" поясняли, что компании необходимо в срок до 20 числа каждого месяца выполнять договорные обязательства по оплате внешнему поставщику стоимости природного газа, потребленного в предыдущем месяце, а также половину стоимости природного газа, потребленного в текущем месяце года.Проблемы с оплатойВпервые проблемы с оплатой текущего потребления начались у Молдовы еще осенью 2021 года. В конце ноября "Газпром" уведомил республику, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит платеж.Тогда обязательства по оплате не были исполнены в срок в связи с тем, что в октябре 2021 года АО "Молдовагаз" испытало дефицит платежного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ в 2021 году с 126,70 доллара США за тысячу кубометров в первом квартале до 800,62 доллара США за тысячу кубометров в октябре 2021 года при включенной в действующий тариф с 3 ноября 2020 года среднегодовой закупочной цены 148,61 доллара США за тысячу кубометров.В результате правительством были приняты экстренные меры по выделению финансовых средств, а "Газпром", в свою очередь, согласился не прекращать поставки.Уже в декабре "Молдовагаз" обратился к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком – оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря текущего года.

https://ru.sputnik.md/20220126/gavrilitsa-tarif-gaz-48337589.html

https://ru.sputnik.md/20220127/moldovagaz-zakupochnaya-tsena-gaz-2022-god-48367692.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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