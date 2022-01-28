https://ru.sputnik.md/20220128/moldove-dostavili-esche-bolee-100-tysyach-doz-vaktsiny-48409939.html

В Молдову доставили еще более 100 тысяч доз вакцины Pfizer

В Молдову доставили еще более 100 тысяч доз вакцины Pfizer

Очередная партия гуманитарной помощи в виде вакцины поступила в республику.

2022-01-28T17:15+0200

2022-01-28T17:15+0200

2022-01-28T17:32+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В Молдову прибыла партия из 100 620 доз вакцины Comirnaty/ Pfizer-BioNTech против COVID-19, безвозмездно предоставленная через платформу COVAX. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве.Партия будет храниться на складе Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) и пропорционально распределяться по всем центрам вакцинации в стране."Это очень важное пожертвование для страны, особенно в условиях новой волны COVID-19. Мы призываем граждан сделать прививку, потому что это самая надежная защита от тяжелых и крайне тяжелых случаев COVID-19 и чтобы избежать госпитализации", – отметила министр здравоохранения Алла Немеренко.Ранее Молдове предоставили безвозмездно 302 400 доз вакцины Johnson&Johnson (Janssen) через платформу COVAX.Всего республика получила 2 823 060 доз вакцины против COVID-19, из них 917 010 доз через механизм COVAX. На данный момент полную схему вакцинации прошли 1 009 598 человек.

https://ru.sputnik.md/20220127/ispytaniya-buster-moderna-omikron-final-48371197.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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