https://ru.sputnik.md/20220128/moldove-dostavili-esche-bolee-100-tysyach-doz-vaktsiny-48409939.html
В Молдову доставили еще более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
В Молдову доставили еще более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
Очередная партия гуманитарной помощи в виде вакцины поступила в республику.
2022-01-28T17:15+0200
2022-01-28T17:15+0200
2022-01-28T17:32+0200
в молдове
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вакцина
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В Молдову прибыла партия из 100 620 доз вакцины Comirnaty/ Pfizer-BioNTech против COVID-19, безвозмездно предоставленная через платформу COVAX. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве.Партия будет храниться на складе Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) и пропорционально распределяться по всем центрам вакцинации в стране."Это очень важное пожертвование для страны, особенно в условиях новой волны COVID-19. Мы призываем граждан сделать прививку, потому что это самая надежная защита от тяжелых и крайне тяжелых случаев COVID-19 и чтобы избежать госпитализации", – отметила министр здравоохранения Алла Немеренко.Ранее Молдове предоставили безвозмездно 302 400 доз вакцины Johnson&Johnson (Janssen) через платформу COVAX.Всего республика получила 2 823 060 доз вакцины против COVID-19, из них 917 010 доз через механизм COVAX. На данный момент полную схему вакцинации прошли 1 009 598 человек.
https://ru.sputnik.md/20220127/ispytaniya-buster-moderna-omikron-final-48371197.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, вакцина
В Молдову доставили еще более 100 тысяч доз вакцины Pfizer
17:15 28.01.2022 (обновлено: 17:32 28.01.2022)
Очередная партия гуманитарной помощи в виде вакцины поступила в республику.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В Молдову прибыла партия из 100 620 доз вакцины Comirnaty/ Pfizer-BioNTech против COVID-19, безвозмездно предоставленная через платформу COVAX. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве.
Партия будет храниться на складе Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) и пропорционально распределяться по всем центрам вакцинации в стране.
"Это очень важное пожертвование для страны, особенно в условиях новой волны COVID-19. Мы призываем граждан сделать прививку, потому что это самая надежная защита от тяжелых и крайне тяжелых случаев COVID-19 и чтобы избежать госпитализации", – отметила министр здравоохранения Алла Немеренко.
Ранее Молдове предоставили безвозмездно 302 400 доз вакцины Johnson&Johnson (Janssen) через платформу COVAX.
Всего республика получила 2 823 060 доз вакцины против COVID-19, из них 917 010 доз через механизм COVAX.
На данный момент полную схему вакцинации прошли 1 009 598 человек.