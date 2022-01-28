https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html
НАРЭ объяснило постоянный рост цен на топливо
НАРЭ объяснило постоянный рост цен на топливо
В НАРЭ объяснили высокие цены ситуацией на международном рынке.
2022-01-28T14:12+0200
2022-01-28T14:12+0200
2022-01-28T14:12+0200
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
экономика
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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. На этой неделе цена на нефть марки Brent преодолела порог в 90 долларов за баррель, тем самым продолжив рост, начавшийся в конце прошлого года. Такое объяснение представили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) после очередного подорожания топлива в стране. По данным НАРЭ, та же тенденция сохраняется и для котировок Platts на бензин и дизельное топливо, которые сейчас торгуются по ценам, превышающим 840 долларов за тонну и 770 долларов за тонну соответственно, что представляет собой самый высокий уровень за последние 7 лет.Таким образом, исходя из существующих показателей, на ближайшие 3 дня (29.01.2022-31.01.2022) устанавливаются следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты стандартного вида: "Агентство постоянно отслеживает поведение нефтяных игроков и дополнительно заверяет потребителей в том, что действующий механизм ценообразования на стандартные нефтепродукты формирует справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены", - добавили в НАРЭ. По данным агентства, цены точно отражают ситуацию на международном рынке как в период роста, так и в период падения котировок, исключая любую возможность вмешательства нефтяных компаний в этот процесс путем возможного необоснованного повышения.
https://ru.sputnik.md/20220128/nare-tseny-toplivo-podorozhanie-48395174.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ
НАРЭ объяснило постоянный рост цен на топливо
В НАРЭ объяснили высокие цены ситуацией на международном рынке.
КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. На этой неделе цена на нефть марки Brent преодолела порог в 90 долларов за баррель, тем самым продолжив рост, начавшийся в конце прошлого года. Такое объяснение представили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) после очередного подорожания топлива в стране.
По данным НАРЭ, та же тенденция сохраняется и для котировок Platts на бензин и дизельное топливо, которые сейчас торгуются по ценам, превышающим 840 долларов за тонну и 770 долларов за тонну соответственно, что представляет собой самый высокий уровень за последние 7 лет.
"Данные значения напрямую влияют на конечную цену нефтепродуктов, ввозимых на рынок Молдовы. Увеличение наблюдается в большинстве стран региона, в том числе в Румынии, которая является основным поставщиком топлива для нашей страны", - пояснили в агентстве.
Таким образом, исходя из существующих показателей, на ближайшие 3 дня (29.01.2022-31.01.2022) устанавливаются следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты стандартного вида:
Бензин COR 95 – 23,03 лея/литр;
Дизельное топливо - 19,98 лея/литр.
"Агентство постоянно отслеживает поведение нефтяных игроков и дополнительно заверяет потребителей в том, что действующий механизм ценообразования на стандартные нефтепродукты формирует справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены", - добавили в НАРЭ.
По данным агентства, цены точно отражают ситуацию на международном рынке как в период роста, так и в период падения котировок, исключая любую возможность вмешательства нефтяных компаний в этот процесс путем возможного необоснованного повышения.