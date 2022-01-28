https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html

НАРЭ объяснило постоянный рост цен на топливо

НАРЭ объяснило постоянный рост цен на топливо

В НАРЭ объяснили высокие цены ситуацией на международном рынке.

2022-01-28T14:12+0200

2022-01-28T14:12+0200

2022-01-28T14:12+0200

в молдове

молдова

цены на топливо

нарэ

экономика

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. На этой неделе цена на нефть марки Brent преодолела порог в 90 долларов за баррель, тем самым продолжив рост, начавшийся в конце прошлого года. Такое объяснение представили в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) после очередного подорожания топлива в стране. По данным НАРЭ, та же тенденция сохраняется и для котировок Platts на бензин и дизельное топливо, которые сейчас торгуются по ценам, превышающим 840 долларов за тонну и 770 долларов за тонну соответственно, что представляет собой самый высокий уровень за последние 7 лет.Таким образом, исходя из существующих показателей, на ближайшие 3 дня (29.01.2022-31.01.2022) устанавливаются следующие максимальные розничные цены на основные нефтепродукты стандартного вида: "Агентство постоянно отслеживает поведение нефтяных игроков и дополнительно заверяет потребителей в том, что действующий механизм ценообразования на стандартные нефтепродукты формирует справедливые, прозрачные и легко проверяемые цены", - добавили в НАРЭ. По данным агентства, цены точно отражают ситуацию на международном рынке как в период роста, так и в период падения котировок, исключая любую возможность вмешательства нефтяных компаний в этот процесс путем возможного необоснованного повышения.

https://ru.sputnik.md/20220128/nare-tseny-toplivo-podorozhanie-48395174.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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