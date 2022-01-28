https://ru.sputnik.md/20220128/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-rost-tarifa-na-gaz-48414571.html

Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ

Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ

Премьер-министр напомнила о компенсациях и заявила, что правительство и далее будет вместе с людьми.

2022-01-28T20:15+0200

2022-01-28T20:15+0200

2022-01-28T20:48+0200

общество

компенсации

газ

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала повышение тарифа на газ."Повторяю: тарифы для тех, кто потребляет до 150 кубометров, останутся без изменений на январь, февраль, март", – написала Гаврилица в соцсети."Правительство и в дальнейшем будет вместе с людьми", – заверила премьер.По программе компенсаций, одобренной правительством, бытовым потребителям первые 50 кубов газа обойдутся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов — по 7,9 лея, а далее по полному тарифу — 15,18 лея.В пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.

https://ru.sputnik.md/20220127/kompensatsii-dlya-potrebiteley-gaza-v-moldove-budut-peresmotreny-48379757.html

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2022

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компенсации, газ, наталья гаврилица