https://ru.sputnik.md/20220128/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-rost-tarifa-na-gaz-48414571.html
Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ
Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ
Премьер-министр напомнила о компенсациях и заявила, что правительство и далее будет вместе с людьми.
2022-01-28T20:15+0200
2022-01-28T20:15+0200
2022-01-28T20:48+0200
общество
компенсации
газ
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала повышение тарифа на газ."Повторяю: тарифы для тех, кто потребляет до 150 кубометров, останутся без изменений на январь, февраль, март", – написала Гаврилица в соцсети."Правительство и в дальнейшем будет вместе с людьми", – заверила премьер.По программе компенсаций, одобренной правительством, бытовым потребителям первые 50 кубов газа обойдутся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов — по 7,9 лея, а далее по полному тарифу — 15,18 лея.В пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
https://ru.sputnik.md/20220127/kompensatsii-dlya-potrebiteley-gaza-v-moldove-budut-peresmotreny-48379757.html
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компенсации, газ, наталья гаврилица
Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ
20:15 28.01.2022 (обновлено: 20:48 28.01.2022)
Премьер-министр напомнила о компенсациях и заявила, что правительство и далее будет вместе с людьми.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала повышение тарифа на газ.
"Повторяю: тарифы для тех, кто потребляет до 150 кубометров, останутся без изменений на январь, февраль, март", – написала Гаврилица в соцсети.
"Правительство и в дальнейшем будет вместе с людьми", – заверила премьер.
По программе компенсаций, одобренной правительством, бытовым потребителям первые 50 кубов газа обойдутся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов — по 7,9 лея, а далее по полному тарифу — 15,18 лея.
В пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.
Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.
С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.