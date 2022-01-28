Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220128/natalya-gavrilitsa-prokommentirovala-rost-tarifa-na-gaz-48414571.html
Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ
Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ
Премьер-министр напомнила о компенсациях и заявила, что правительство и далее будет вместе с людьми.
2022-01-28T20:15+0200
2022-01-28T20:48+0200
общество
компенсации
газ
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b1dbb433c87fdbebac385c27287f3ba0.jpg
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала повышение тарифа на газ."Повторяю: тарифы для тех, кто потребляет до 150 кубометров, останутся без изменений на январь, февраль, март", – написала Гаврилица в соцсети."Правительство и в дальнейшем будет вместе с людьми", – заверила премьер.По программе компенсаций, одобренной правительством, бытовым потребителям первые 50 кубов газа обойдутся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов — по 7,9 лея, а далее по полному тарифу — 15,18 лея.В пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
https://ru.sputnik.md/20220127/kompensatsii-dlya-potrebiteley-gaza-v-moldove-budut-peresmotreny-48379757.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7b360ae11f34674a5c2ed817693b5f74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
компенсации, газ, наталья гаврилица

Наталья Гаврилица прокомментировала рост тарифа на газ

20:15 28.01.2022 (обновлено: 20:48 28.01.2022)
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Премьер-министр напомнила о компенсациях и заявила, что правительство и далее будет вместе с людьми.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица прокомментировала повышение тарифа на газ.
"Повторяю: тарифы для тех, кто потребляет до 150 кубометров, останутся без изменений на январь, февраль, март", – написала Гаврилица в соцсети.
"Правительство и в дальнейшем будет вместе с людьми", – заверила премьер.
По программе компенсаций, одобренной правительством, бытовым потребителям первые 50 кубов газа обойдутся в 6,8 лея. Следующие 100 кубов — по 7,9 лея, а далее по полному тарифу — 15,18 лея.
В пятницу Национальное агентство по регулированию в энергетике утвердило повышение тарифа на природный газ для конечных потребителей.
Повышение тарифа будет применяться начиная с 1 января 2022 года.
С учетом НДС стоимость одного кубометра природного газа для потребителей составит 15,18 лея.
Квитанций на фоне газовой плиты - Sputnik Молдова, 1920, 27.01.2022
Общество
Компенсации для потребителей газа в Молдове будут пересмотрены
Вчера, 18:57
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский