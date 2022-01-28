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https://ru.sputnik.md/20220128/nato-chestnii-dialog-rossia-evropeyskaea-bezopasnosti-48411182.html
НАТО готова к честному диалогу с Россией по европейской безопасности
НАТО готова к честному диалогу с Россией по европейской безопасности
НАТО в своем ответе на предложения России выразила готовность сесть за стол переговоров и обсудить темы европейской безопасности
2022-01-28T18:07+0200
2022-01-28T18:47+0200
россия
нато
переговоры
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. НАТО в своем ответе на предложения России выразила готовность сесть за стол переговоров и обсудить темы европейской безопасности и контроля за вооружениями, передает РИА Новости."Сейчас у нас гораздо меньше возможностей к сотрудничеству и переговорам. Поэтому НАТО передала предложения, что мы готовы сесть за стол переговоров в рамках Совета Россия-НАТО, назначить встречи, поговорить на различные темы по европейской безопасности, ответить на российские озабоченности, (обсудить) контроль над вооружениями и найти способ, чтобы избежать нового вооруженного конфликта в Европе", – сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Столтенберг подтвердил, что НАТО готова честно сесть за стол переговоров с РФ по существу и услышать российские озабоченности, стороны могут договариваться."Мы готовы сесть за стол переговоров – честных, добросовестных. Переговоров по существу. Мы готовы выслушать российские озабоченности. Мы уже доказали, что члены НАТО и Россия могут договариваться, могут находить политические решения. У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", – сказал Столтенберг.Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью заявил о том, что Москва хочет, чтобы с ней работали честно."Наши предложения, которые были 15 декабря переданы американцам и натовцам, они могут оказаться запредельными, только если оценивающий эти предложения эксперт исходит из того, что "Ну как, американцы же уже все тут забрали вокруг вас, чего вы тут начинаете еще как-то суетиться, дергаться. Давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом". Мы хотим, чтобы с нами работали честно", – сказал министр.Глава МИД процитировал обязательства, которые в рамках ОБСЕ были приняты на высшем уровне, подписаны президентами, в том числе США, о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
https://ru.sputnik.md/20220128/stoltenberg-nato-plan-boevye-gruppy-ukraina-48407985.html
https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-moskva-khochet-chtoby-s-ney-rabotali-chestno-48392207.html
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россия, нато, переговоры

НАТО готова к честному диалогу с Россией по европейской безопасности

18:07 28.01.2022 (обновлено: 18:47 28.01.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНАТО в Брюсселе
НАТО в Брюсселе - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Генсек альянса Йенс Столтенберг подтвердил готовность услышать российские озабоченности.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. НАТО в своем ответе на предложения России выразила готовность сесть за стол переговоров и обсудить темы европейской безопасности и контроля за вооружениями, передает РИА Новости.
"Сейчас у нас гораздо меньше возможностей к сотрудничеству и переговорам. Поэтому НАТО передала предложения, что мы готовы сесть за стол переговоров в рамках Совета Россия-НАТО, назначить встречи, поговорить на различные темы по европейской безопасности, ответить на российские озабоченности, (обсудить) контроль над вооружениями и найти способ, чтобы избежать нового вооруженного конфликта в Европе", – сказал генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Столтенберг подтвердил, что НАТО готова честно сесть за стол переговоров с РФ по существу и услышать российские озабоченности, стороны могут договариваться.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе. - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине
16:15
"Мы готовы сесть за стол переговоров – честных, добросовестных. Переговоров по существу. Мы готовы выслушать российские озабоченности. Мы уже доказали, что члены НАТО и Россия могут договариваться, могут находить политические решения. У нас уже длинная история по вопросу контроля вооружений и ограничения стратегических ядерных вооружений, ракет средней и меньшей дальности, договоры о мерах по противостоянию конфликтов", – сказал Столтенберг.
Ранее глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров в интервью заявил о том, что Москва хочет, чтобы с ней работали честно.
"Наши предложения, которые были 15 декабря переданы американцам и натовцам, они могут оказаться запредельными, только если оценивающий эти предложения эксперт исходит из того, что "Ну как, американцы же уже все тут забрали вокруг вас, чего вы тут начинаете еще как-то суетиться, дергаться. Давайте смиряйтесь с тем, что есть, и ограничьтесь каким-то минимумом". Мы хотим, чтобы с нами работали честно", – сказал министр.
Глава МИД процитировал обязательства, которые в рамках ОБСЕ были приняты на высшем уровне, подписаны президентами, в том числе США, о том, что никто не будет укреплять свою безопасность за счет безопасности других.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
Россия
Лавров: Москва хочет, чтобы с ней работали честно
11:17
В среду США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва изучает ответы США и НАТО, после межведомственного согласования будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, он примет решение о дальнейших шагах.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
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