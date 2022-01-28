https://ru.sputnik.md/20220128/nazvana-prichina-avarii-v-energosisteme-tsentralnoy-azii-48385864.html

Названа причина аварии в энергосистеме Центральной Азии

Названа причина аварии в энергосистеме Центральной Азии

Почему 25 января произошли массовые отключения электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии.

2022-01-28T14:02+0200

2022-01-28T14:02+0200

2022-01-28T14:02+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Короткое замыкание на Сырдарьинской ТЭС в Узбекистане послужило причиной аварии, произошедшей 25 января в энергосистеме Центральной Азии. Об этом сообщила пресс-служба казахстанской компании по управлению электрическими сетями KEGOC, передает РИА Новости."Двадцать пятого января 2022 года в 11.59 по времени Нур-Султана (7.59 по Кишиневу) в Республике Узбекистан из-за короткого замыкания отключились 6 энергоблоков на Сырдарьинской ТЭС, с суммарной потерей генерации более 1500 МВт. Возникший дефицит мощности в энергосистеме Узбекистана привел к несанкционированному отбору мощности из энергосистемы Казахстана, подключенной к параллельной работе с энергосистемами Узбекистана и Кыргызстана. В результате произошел "наброс" мощности на транзит 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" с последующей его перегрузкой", – говорится в сообщении оператора.Компания пояснила, что "в целях недопущения повреждения энергетического оборудования и полного погашения южных областей страны действием автоматики произошло разделение транзита с переводом Алматинской, Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей на изолированную работу".Компания также информирует, что полного обесточивания потребителей южной зоны Казахстана удалось избежать "благодаря правильной и своевременной работе противоаварийной автоматики АО KEGOC.По информации компании, вынужденные ограничения составили порядка 1800 МВт. "Тем же временем энергосистемы Узбекистана и Кыргызстана полностью погасли, с отключением всех электростанций и потребителей. В энергосистеме Узбекистана отключенная нагрузка составила порядка 9600 МВт (100% потребления), в Кыргызстане – около 2600 МВт (100% потребления)", – информирует KEGOC.Казахстанская сторона оказала помощь энергосистемам Киргизии и Узбекистана путем подачи напряжения на электростанции данных стран, что позволило им начать восстановительные мероприятия, сообщила компания.Кроме того, KEGOC сообщила, что авария в энергосистеме Центральной Азии не связана с деятельностью майнеров.Казахстан, согласно последним оценкам Кембриджского университета (по состоянию на август 2021 года), занимал второе место в мире по объемам майнинга биткоина с долей в 18,1%. Первое место было у США с 35,4%, третье – у России с долей в 11,2%.Во вторник, 25 января, массовые отключения электричества были зафиксированы в Казахстане, Узбекистане и Киргизии. Объединенная энергосистема Центральной Азии (ОЭС ЦА), созданная в советское время, представляет собой блок энергосистем, в состав которого входят системы юга Казахстана, а также Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Туркмении.

https://ru.sputnik.md/20220125/massovoe-otklyuchenie-sveta-v-tsentralnoy-azii-paralizovalo-rabotu-aeroportov--48290121.html

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в мире, казахстан, киргизия, авария, узбекистан