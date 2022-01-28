https://ru.sputnik.md/20220128/otnosheniya-rossia-zapad-polozhenie-moldova-situatsiya-region-itogi-nedeli-48415405.html
Отношения России и Запада, положение Молдовы и ситуация в регионе: итоги недели
Отношения России и Запада, положение Молдовы и ситуация в регионе: итоги недели
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
2022-01-28T21:27+0200
2022-01-28T21:27+0200
2022-01-28T21:27+0200
радио
россия
молдова
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48415376_0:0:1538:866_1920x0_80_0_0_d369d05740cccf3e3d88dce2e9bbabc6.jpg
Самые громкие события этой недели - ответ США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности и большое интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова четырем крупнейшим российским радиостанциям. Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, а также об угрозах военных конфликтов и ситуации на мировой арене. О чем говорит ответ Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности? Какая идеология прослеживается в заявлениях со стороны НАТО? Что ждет Молдову и другие страны региона? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Евгений Чебан.
россия
молдова
запад
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/1c/48415376_171:0:1538:1025_1920x0_80_0_0_26c2f77adcaf94c610f1d0e87c43827d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
россия, молдова, запад, видео
Отношения России и Запада, положение Молдовы и ситуация в регионе: итоги недели
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
Самые громкие события этой недели - ответ США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности и большое интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова четырем крупнейшим российским радиостанциям.
Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, а также об угрозах военных конфликтов и ситуации на мировой арене.
О чем говорит ответ Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности? Какая идеология прослеживается в заявлениях со стороны НАТО? Что ждет Молдову и другие страны региона? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
обозреватели Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Евгений Чебан.