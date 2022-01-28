https://ru.sputnik.md/20220128/otnosheniya-rossia-zapad-polozhenie-moldova-situatsiya-region-itogi-nedeli-48415405.html

Отношения России и Запада, положение Молдовы и ситуация в регионе: итоги недели

Отношения России и Запада, положение Молдовы и ситуация в регионе: итоги недели

Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.

2022-01-28T21:27+0200

2022-01-28T21:27+0200

2022-01-28T21:27+0200

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Самые громкие события этой недели - ответ США и НАТО по предложенным Россией гарантиям безопасности и большое интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова четырем крупнейшим российским радиостанциям. Лавров рассказал о том, как США и НАТО пытаются сбросить с себя ответственность по вопросам безопасности, а также об угрозах военных конфликтов и ситуации на мировой арене. О чем говорит ответ Запада по предложенным Россией гарантиям безопасности? Какая идеология прослеживается в заявлениях со стороны НАТО? Что ждет Молдову и другие страны региона? Эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик, Геннадий Вакуловски и Евгений Чебан.

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2022

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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