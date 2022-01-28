https://ru.sputnik.md/20220128/perevozchiki-mogut-prekratit-rabotat-esli-tarify-na-proezd-ne-povysyat-48387627.html

Перевозчики могут прекратить работать, если тарифы на проезд не повысят

Перевозчики могут прекратить работать, если тарифы на проезд не повысят

Терпение перевозчиков заканчивается и они угрожают и вовсе прекратить выходить на работу.

2022-01-28T09:46+0200

2022-01-28T09:46+0200

2022-01-28T09:46+0200

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транспортники

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы направила открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну. Письмо распространил глава APOTA Олег Алекса. В обращении говорится, что если министерство не подсчитает реальные затраты транспортников и не повысит тарифы в сжатые сроки, то перевозчики прекратят предоставлять услуги. По данным перевозчиков, большинство их представителей на грани банкротства, нынешний тариф их затраты больше не покрывает. По данным перевозчиков за все четыре месяца министерство не предприняло ничего для решения проблемы. При этом транспортники уверены, что у министерства есть достаточно рычагов, чтобы решить проблему, а также избежать полного перекладывания оплаты на пассажиров, а именно, добиться снижения некоторых цен, чтобы понизить затраты перевозчиков.Напомним, на протяжении последних месяцев транспортники провели несколько протестов в Кишиневе. Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.

https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, транспортники