https://ru.sputnik.md/20220128/perevozchiki-mogut-prekratit-rabotat-esli-tarify-na-proezd-ne-povysyat-48387627.html
Перевозчики могут прекратить работать, если тарифы на проезд не повысят
Перевозчики могут прекратить работать, если тарифы на проезд не повысят
Терпение перевозчиков заканчивается и они угрожают и вовсе прекратить выходить на работу.
2022-01-28T09:46+0200
2022-01-28T09:46+0200
2022-01-28T09:46+0200
в молдове
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молдова
транспортники
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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы направила открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну. Письмо распространил глава APOTA Олег Алекса. В обращении говорится, что если министерство не подсчитает реальные затраты транспортников и не повысит тарифы в сжатые сроки, то перевозчики прекратят предоставлять услуги. По данным перевозчиков, большинство их представителей на грани банкротства, нынешний тариф их затраты больше не покрывает. По данным перевозчиков за все четыре месяца министерство не предприняло ничего для решения проблемы. При этом транспортники уверены, что у министерства есть достаточно рычагов, чтобы решить проблему, а также избежать полного перекладывания оплаты на пассажиров, а именно, добиться снижения некоторых цен, чтобы понизить затраты перевозчиков.Напомним, на протяжении последних месяцев транспортники провели несколько протестов в Кишиневе. Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
https://ru.sputnik.md/20211216/moldavskie-transportniki-vyshli-na-protest---perekryt-tsentr-kishineva-47259418.html
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в молдове, молдова, транспортники
Перевозчики могут прекратить работать, если тарифы на проезд не повысят
Автоперевозчики заявляют, что их терпение заканчивается, они грозятся и вовсе прекратить работу.
КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Ассоциация работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Молдовы направила открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну. Письмо распространил глава APOTA Олег Алекса.
В обращении говорится, что если министерство не подсчитает реальные затраты транспортников и не повысит тарифы в сжатые сроки, то перевозчики прекратят предоставлять услуги.
"Уже четвертый месяц транспортники обслуживают регулярные рейсы и не могут вместе с министерством найти общий знаменатель по вопросу повышения тарифа. Положения закона о защите транспортников обязывают министерство ввести новый тариф на основе подсчетов, но это право перевозчиков игнорируется самым циничным образом", - говорится в сообщении.
По данным перевозчиков, большинство их представителей на грани банкротства, нынешний тариф их затраты больше не покрывает.
"В районах страны уже есть маршруты, которые больше не обслуживаются, и их количество постоянно растет", - уточнили транспортники.
По данным перевозчиков за все четыре месяца министерство не предприняло ничего для решения проблемы.
При этом транспортники уверены, что у министерства есть достаточно рычагов, чтобы решить проблему, а также избежать полного перекладывания оплаты на пассажиров, а именно, добиться снижения некоторых цен, чтобы понизить затраты перевозчиков.
Напомним, на протяжении последних месяцев транспортники провели несколько протестов в Кишиневе.
Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд.
Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.