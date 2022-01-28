https://ru.sputnik.md/20220128/pogodnye-rekordy-moldovy-28-yanvarya-48381510.html

Погодные рекорды Молдовы 28 января

Погодные рекорды Молдовы 28 января

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.

2022-01-28T00:01+0200

2022-01-28T00:01+0200

2022-01-28T00:01+0200

в молдове

погода

рекорды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/1b/47566801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ee7397e864c5f4a26343ac5eaa1138c.jpg

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 28 января был зарегистрирован в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –22,5 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 28 января зарегистрировали в 1952 году. Тогда воздух прогрелся до +11,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210211/zima-tlntlivyi-zodcii-photo-33592372.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

в молдове, погода, рекорды