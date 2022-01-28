https://ru.sputnik.md/20220128/pogodnye-rekordy-moldovy-28-yanvarya-48381510.html
Погодные рекорды Молдовы 28 января
Погодные рекорды Молдовы 28 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
2022-01-28T00:01+0200
2022-01-28T00:01+0200
2022-01-28T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 28 января был зарегистрирован в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –22,5 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 28 января зарегистрировали в 1952 году. Тогда воздух прогрелся до +11,2 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210211/zima-tlntlivyi-zodcii-photo-33592372.html
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 28 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 28 января был зарегистрирован в середине прошлого века. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1954 году столбик термометра опустился до –22,5 градусов по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 28 января зарегистрировали в 1952 году. Тогда воздух прогрелся до +11,2 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 28 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 33,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.