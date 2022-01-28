https://ru.sputnik.md/20220128/posledstviya-omikrona-poka-ne-izucheny--infektsionist-48386216.html

Последствия "омикрона" пока не изучены – инфекционист

Последствия "омикрона" пока не изучены – инфекционист

Врач-инфекционист рассказал, чем может обернуться "естественная иммунизация" тех, кто считает, что ковидом лучше переболеть, чем привиться.

2022-01-28T13:02+0200

2022-01-28T13:02+0200

2022-01-28T13:02+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. К "естественной иммунизации" населения от COVID-19 стремиться не нужно, ведь неясно, какие последствия будут у переболевших "омикроном", заявил РИА Новости врач-инфекционист, профессор Николай Малышев."Говорят, мол, давайте переболеем – и у нас будет коллективный иммунитет. А вот переболеем, а потом что? Что там будет за постковидный синдром? Мы же этого пока не можем сказать, мы с "омикроном" всего два месяца, поэтому так называемая естественная иммунизация – это не тот идеал, к которому надо стремиться", – сказал Малышев, отвечая на вопрос, возможно ли, что коллективный иммунитет сформируется уже к марту на фоне роста заболеваемости коронавирусом.В Молдове темпы заражения коронавирусом перешагнули психологический порог в 6 тысяч заболевших в сутки: так, 26 января в республике было зарегистрировано 6199 новых случаев. В настоящее время в Молдове отмечено 38 135 активных случаев COVID-19, в тяжелом состоянии в больницах страны находится 221 человек – такие данные представил в четверг директор Нацагентства общественного здоровья Николае Желамски.По официальным данным, общее количество случаев инфицирования ковидом в Молдове достигло 423 855. На прошлой неделе был зафиксирован резкий рост в cравнении с двумя предыдущими неделями.Также в четврег было заявлено о первом в Молдове случае "флуроны" – одновременном заражении гриппом и коронавирусом. Заболевание подтвердилось у пятилетнего ребенка.В Молдове действует "красный код" эпидемиологической опасности, количество зараженных составляет 548 на сто тысяч населения. Наиболее сложная ситуация – в столице.

https://ru.sputnik.md/20220127/test-koronavirus-armeyskaya-palatka-48375086.html

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