https://ru.sputnik.md/20220128/povyshenie-tarifa-na-gaz-teplo-nelegalno-48411332.html

Оппозиция: повышение тарифа на газ и тепло "задним числом" нелегально

Оппозиция: повышение тарифа на газ и тепло "задним числом" нелегально

Парламентская и внепарламентская оппозиция считает незаконным применение "задним числом" повышенных тарифов на газ и тепло.

2022-01-28T18:31+0200

2022-01-28T18:31+0200

2022-01-28T18:56+0200

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Оппозиционная фракция Блока Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) опротестует новые тарифы на газ и тепло в суде. Об этом говорится в сообщении фракции. Блок ПКРМ-ПСРМ считает незаконным применение новых тарифов задним числом, начиная от 1 января 2022 года.Напомним, тарифы на природный газ и теплоэнергию повысили на заседании Национального агентства по регулированию энергетики (НАРЭ) в пятницу, 28 января. "В связи с тем, что НАРЭ приняло незаконное решение задним числом применить повышенные тарифы на газ и теплоноситель, ПСРМ заявляет, что оспорит это решение в суде. Любой юрист знает, что принцип обратной силы можно применять только тогда, когда изменение улучшает ситуацию. В этом случае удорожание энергоресурсов ухудшает материальное положение граждан", – говорится в сообщении ПСРМ.В этом контексте члены ПСРМ заявили, что потребуют от государства намного большую компенсацию для граждан. "Депутаты Блока коммунистов и социалистов будут настаивать на утверждении в срочном порядке мер по полной компенсации разницы в ценах для всех потребителей газа и тепла, физических и юридических лиц, чтобы не допустить повышения в ценах на другие продукты и обнищание всего населения. Мы предложим вернуться для всех к прежним тарифам по природному газу (около 5 леев за куб), а разницу в счете полностью оплатить государством", – также говорится в пресс-релизе. Похожее заявление о незаконности решений НАРЭ сделал и бывший премьер-министр Ион Кику в своем телеграм-канале. "Это грубое нарушение законодательства страны и здравого смысла, потому что решения этого ведомства являются нормативным актом и не могут применяться задним числом. Тем более, что есть точный судебный прецедент по этому делу от декабря 2019 года", – написал Кику. Он напомнил, что тогда Высшая судебная палата отменила решение НАРЭ (по требованию "Молдовагаза") об установлении тарифов на газ с обратной силой. В тот раз тариф на газ понижали.

https://ru.sputnik.md/20220128/moldova-povysili-tarif-na-prirodnyy-gaz-48404409.html

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