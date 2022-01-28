https://ru.sputnik.md/20220128/pravila-vezda-grazhdan-moldovy-v-ispaniyu-izmenyatsya-s-1-fevralya-48402827.html
Правила въезда граждан Молдовы в Испанию изменятся со 2 февраля
Правила въезда граждан Молдовы в Испанию изменятся со 2 февраля
Посольство Молдовы в Мадриде разъяснило, что необходимо для того, чтобы посетить Испанию.
2022-01-28T15:10+0200
2022-01-28T15:10+0200
2022-01-28T16:29+0200
общество
испания
вакцинация
правила въезда
в мире
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КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Со 2 февраля 2022 года вступают в силу новые условия въезда граждан Молдовы на территорию Испании.На территорию страны смогут въехать граждане Молдовы, имеющие сертификат о получении полной схемы вакцинации против COVID-19, сообщает посольство нашей страны в Мадриде.Сертификаты признаются при условии, что для вакцинации использовалась одна из вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам или включенных в список ВОЗ. Это Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm. Со дня введения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 и не более 270 дней.В случае, если с момента последней прививки полной программы вакцинации прошло более 270 дней, в сертификате вакцинации должна быть информация о введении бустерной дозы.Что касается молдавских граждан, имеющих вид на жительство в Испании, то им потребуется один из документов:Всем пассажирам, прибывающим в Испанию, включая детей всех возрастов, необходимо в обязательном порядке заполнить форму на сайте spth.gob.es или через бесплатное приложение Spain Travel Health (SpTH). После заполнения формы будет сгенерирован уникальный QR-код, который необходимо будет предъявлять (цифровой или на бумаге) вместе с другими справками, при необходимости, на пограничных пунктах.Лица, путешествующие в Испанию из страны с высоким эпидриском (список можно найти на сайте mscbs.gob.es, независимо от того, есть ли у них сертификат о вакцинации или выздоровлении, по прибытии должны предъявить QR-код вместе с тестом на SARS-CoV-2 с отрицательным результатом
https://ru.sputnik.md/20220126/es-pravila-vezda-dlya-turistov-48324410.html
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Александр Исаев
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испания, вакцинация, правила въезда, в мире
Правила въезда граждан Молдовы в Испанию изменятся со 2 февраля
15:10 28.01.2022 (обновлено: 16:29 28.01.2022)
Посольство Молдовы в Мадриде разъяснило, что необходимо для того, чтобы посетить Испанию.
КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Со 2 февраля 2022 года вступают в силу новые условия въезда граждан Молдовы на территорию Испании.
На территорию страны смогут въехать граждане Молдовы, имеющие сертификат о получении полной схемы вакцинации против COVID-19, сообщает посольство нашей страны в Мадриде.
Сертификаты признаются при условии, что для вакцинации использовалась одна из вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам или включенных в список ВОЗ. Это Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm. Со дня введения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 и не более 270 дней.
В случае, если с момента последней прививки полной программы вакцинации прошло более 270 дней, в сертификате вакцинации должна быть информация о введении бустерной дозы.
Что касается молдавских граждан, имеющих вид на жительство в Испании, то им потребуется один из документов:
сертификат, подтверждающий полную вакцинацию против COVID-19;
отрицательный тест на коронавирус, в том числе тест типа NAAT (ПЦР и т. д), сделанный минимум за 72 часа до въезда в Испанию) или экспресс-тест на антиген (минимум за 48 часов).
справка о выздоровлении от COVID-19, выданная медицинской службой через 11 дней после выявления ковидной инфекции, сроком действия 180 дней.
Всем пассажирам, прибывающим в Испанию, включая детей всех возрастов, необходимо в обязательном порядке заполнить форму на сайте spth.gob.es
или через бесплатное приложение Spain Travel Health (SpTH). После заполнения формы будет сгенерирован уникальный QR-код, который необходимо будет предъявлять (цифровой или на бумаге) вместе с другими справками, при необходимости, на пограничных пунктах.
Лица, путешествующие в Испанию из страны с высоким эпидриском (список можно найти на сайте mscbs.gob.es
, независимо от того, есть ли у них сертификат о вакцинации или выздоровлении, по прибытии должны предъявить QR-код вместе с тестом на SARS-CoV-2 с отрицательным результатом