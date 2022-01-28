https://ru.sputnik.md/20220128/pravila-vezda-grazhdan-moldovy-v-ispaniyu-izmenyatsya-s-1-fevralya-48402827.html

Правила въезда граждан Молдовы в Испанию изменятся со 2 февраля

Правила въезда граждан Молдовы в Испанию изменятся со 2 февраля

Посольство Молдовы в Мадриде разъяснило, что необходимо для того, чтобы посетить Испанию.

2022-01-28T15:10+0200

2022-01-28T15:10+0200

2022-01-28T16:29+0200

общество

испания

вакцинация

правила въезда

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/14/48182602_0:300:3108:2048_1920x0_80_0_0_2e3a371fbf0ead2e0abd6025d3b082bb.jpg

КИШИНЕВ, 28 фев – Sputnik. Со 2 февраля 2022 года вступают в силу новые условия въезда граждан Молдовы на территорию Испании.На территорию страны смогут въехать граждане Молдовы, имеющие сертификат о получении полной схемы вакцинации против COVID-19, сообщает посольство нашей страны в Мадриде.Сертификаты признаются при условии, что для вакцинации использовалась одна из вакцин, разрешенных Европейским агентством по лекарственным средствам или включенных в список ВОЗ. Это Pfizer-Biontech, Moderna, Astra-Zeneca, Jansen/Johnson & Johnson, Sinovac и Sinopharm. Со дня введения последней дозы вакцины должно пройти не менее 14 и не более 270 дней.В случае, если с момента последней прививки полной программы вакцинации прошло более 270 дней, в сертификате вакцинации должна быть информация о введении бустерной дозы.Что касается молдавских граждан, имеющих вид на жительство в Испании, то им потребуется один из документов:Всем пассажирам, прибывающим в Испанию, включая детей всех возрастов, необходимо в обязательном порядке заполнить форму на сайте spth.gob.es или через бесплатное приложение Spain Travel Health (SpTH). После заполнения формы будет сгенерирован уникальный QR-код, который необходимо будет предъявлять (цифровой или на бумаге) вместе с другими справками, при необходимости, на пограничных пунктах.Лица, путешествующие в Испанию из страны с высоким эпидриском (список можно найти на сайте mscbs.gob.es, независимо от того, есть ли у них сертификат о вакцинации или выздоровлении, по прибытии должны предъявить QR-код вместе с тестом на SARS-CoV-2 с отрицательным результатом

https://ru.sputnik.md/20220126/es-pravila-vezda-dlya-turistov-48324410.html

испания

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

испания, вакцинация, правила въезда, в мире