https://ru.sputnik.md/20220128/pravitelstvo-moldova-kontroli-rost-tsena-48322972.html
Михэеш - о том, почему правительство Молдовы не контролирует рост цен
Михэеш - о том, почему правительство Молдовы не контролирует рост цен
Эксперт проанализировал ситуацию с ростом цен и пришел к выводу, что государство могло бы предпринять меры
2022-01-28T08:00+0200
2022-01-28T08:00+0200
2022-01-28T09:18+0200
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Михэеш: почему правительство Молдовы не контролирует рост цен
Михэеш: почему правительство Молдовы не контролирует рост цен
Сегодня тарифы на топливо, газ и продукты питания растут во многих странах Европы, но ряд государств на правительственном уровне все же стараются их сдерживать для того, чтобы население не сильно страдало от этого неминуемого процесса.Граждане Молдовы практически ежедневно сталкиваются с тем, что из кармана приходится выкладывать все больше денег, начиная с повышения цен на нефтепродукты на АЗС, заканчивая растущей стоимостью провизии и энергоресурсов. Почему правительство не вмешивается самым решительным образом в этот процесс? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш. По мнению эксперта, в Молдове следует давно установить контроль за ростом цен и ограничением этого процесса, поскольку в условиях кризиса во многих отраслях экономики и социальной жизни такие меры оправданы."Цены надо контролировать хотя бы на основные продукты питания, на хлеб, на бензин, газ, электроэнергию. Я бы рекомендовал установить временный контроль за ценами в этих секторах, пока кризис не минует", – сказал Михэеш.Как считает собеседник, мониторингом уровня цен должно заниматься министерство экономики республики, а правительство должно четко продумать эти механизмы. Эксперт резюмировал: через два-три месяца, когда закончится зимний период, эти ограничения можно будет отменить.По оценкам экономических экспертов, цены на продукты питания первой необходимости в республике за последние несколько месяцев возросли на 15-17 процентов, на товары широкого потребления в среднем – от 10 до 12 процентов.
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Андрей Петрик
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Андрей Петрик
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цены, молдова, рост, аудио, правительство
Михэеш - о том, почему правительство Молдовы не контролирует рост цен
08:00 28.01.2022 (обновлено: 09:18 28.01.2022)
Эксперт проанализировал ситуацию с небывалым ростом цен на продукты и энергоносители и пришел к выводу, что государство могло бы принять ряд мер для того, чтобы остановить этот процесс.
Сегодня тарифы на топливо, газ и продукты питания растут во многих странах Европы, но ряд государств на правительственном уровне все же стараются их сдерживать для того, чтобы население не сильно страдало от этого неминуемого процесса.
Граждане Молдовы практически ежедневно сталкиваются с тем, что из кармана приходится выкладывать все больше денег, начиная с повышения цен на нефтепродукты на АЗС, заканчивая растущей стоимостью провизии и энергоресурсов.
Почему правительство не вмешивается самым решительным образом в этот процесс? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова
дал политический аналитик Роман Михэеш.
Этот вопрос по ценам очень острый. Есть эксперты и политики, которые твердо убеждены, что правительство не имеет права вмешиваться в рыночные отношения. С другой стороны, некоторые страны Евросоюза уже установили ряд правил для формирования цен.
Роман Михэеш
Политический аналитик
По мнению эксперта, в Молдове следует давно установить контроль за ростом цен и ограничением этого процесса, поскольку в условиях кризиса во многих отраслях экономики и социальной жизни такие меры оправданы.
"Цены надо контролировать хотя бы на основные продукты питания, на хлеб, на бензин, газ, электроэнергию. Я бы рекомендовал установить временный контроль за ценами в этих секторах, пока кризис не минует", – сказал Михэеш.
Как считает собеседник, мониторингом уровня цен должно заниматься министерство экономики республики, а правительство должно четко продумать эти механизмы. Эксперт резюмировал: через два-три месяца, когда закончится зимний период, эти ограничения можно будет отменить.
По оценкам экономических экспертов, цены на продукты питания первой необходимости в республике за последние несколько месяцев возросли на 15-17 процентов, на товары широкого потребления в среднем – от 10 до 12 процентов.