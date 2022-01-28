https://ru.sputnik.md/20220128/pravitelstvo-pas-ne-znaet-kak-rabotat-v-krizisnoy-situatsii-48323604.html

Крылов: правительство PAS не знает, как работать в кризисной ситуации

Крылов: правительство PAS не знает, как работать в кризисной ситуации

Депутат первого созыва парламента Молдовы оценил деятельность кабинета министров республики в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

2022-01-28T09:30+0200

2022-01-28T09:30+0200

2022-01-28T09:30+0200

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Крылов: правительство PAS не знает как работать в кризисной ситуации Крылов: правительство PAS не знает как работать в кризисной ситуации

Почти два года Молдова и ее граждане живут в условиях чрезвычайной ситуации и кризиса, вызванных пандемией коронавирусной инфекции. В таких условиях рост цен неизбежен, но государство обладает рядом механизмов для того, чтобы народ не так чувствовал негативные изменения, в том числе непрекращающийся рост цен. Об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова заявил политолог Валентин Крылов. По мнению эксперта, сегодня молдавское общество переживает обострение всех проблем, которые возникли с начала пандемии, и если бы представители власти ранее задумывались о том, как предупредить их развитие, как минимизировать пагубные эффекты от них в условиях кризиса, страна не оказалась бы в удручающем положении в экономике и социальной сфере.По мнению политолога, в непростых кризисных условиях при росте тарифов и цен правительство должно действовать не рыночными, а административными методами, применяя оперативное, местами жесткое регулирование."Кабмин должен учитывать при этом наличие обратной связи с гражданами, то есть - постоянно следить за развитием ситуации в результате предпринятых регуляторных мер, узнавать, как их оценивает народ", - добавил Крылов.Эксперт порекомендовал представителям исполнительной власти чаще встречаться с гражданами страны, обсуждать существующие проблемы на общественном телевидении, в рамках работы неправительственных советов, гражданских платформ, которые могли бы подсказать органам государства, как решить те или иные проблемы, дать необходимые рекомендации.

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Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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