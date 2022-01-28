https://ru.sputnik.md/20220128/putin-makron-beseda-48410544.html

Путин и Макрон провели беседу – главное из телефонного разговора президентов

Путин и Макрон провели беседу – главное из телефонного разговора президентов

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном

2022-01-28T17:39+0200

2022-01-28T17:39+0200

2022-01-28T18:40+0200

политика

владимир путин

эммануэль макрон

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, передает РИА Новости. В ходе продолжительной беседы президенты обсудили ряд важных вопросов.Ответ США и НАТОВладимир Путин в телефонном разговоре с Эммануэлем Макроном заявил, что в ответах США и НАТО так и не были учтены принципиальные озабоченности России."Вместе с тем обращено внимание, что в американском и натовском ответах так и не были учтены такие принципиальные озабоченности России, как недопущение расширения НАТО, отказ от размещения ударных систем вооружений вблизи российских границ, а также возврат военного потенциала и инфраструктуры блока в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия-НАТО", – говорится в сообщении по итогам беседы.Также Путин отметил, что Москва внимательно изучит ответы США и НАТО по гарантиям безопасности для РФ, после чего определится с дальнейшими действиями."Владимир Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями", – сообщает Кремль.О минских соглашенияхОдной из тем беседы стали минские соглашения. Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом минских соглашений."При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского "Комплекса мер" и других договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса. С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.Сотрудничество по атомной энергетикеПрезиденты также обсудили некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики, сообщает пресс-служба Кремля."Обсуждены некоторые практические аспекты двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере атомной энергетики", – говорится в сообщении.Добавляется, что президенты России и Франции условились оставаться в тесном контакте.

https://ru.sputnik.md/20220127/otvet-ssha-nato-predlozheniya-rf--problemy-bezopasnosti-48377844.html

https://ru.sputnik.md/20211223/putin-press-konferentsiya-47474456.html

https://ru.sputnik.md/20220120/novyy-dialog-putin-bayden-48175993.html

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владимир путин, эммануэль макрон