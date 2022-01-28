https://ru.sputnik.md/20220128/rassledovanie-glavy-prokuratura-chekany-48416624.html
Завершено расследование дела против главы прокуратуры сектора Чеканы
Завершено расследование дела против главы прокуратуры сектора Чеканы
Антикоррупционная прокуратура заявила, что собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд.
2022-01-28T22:14+0200
2022-01-28T22:14+0200
2022-01-28T22:14+0200
общество
уголовное дело
прокуратура
суд
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КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования по уголовному делу в отношении временно отстраненного от должности главы Кишиневской прокуратуры сектора Чеканы.Прокурор обвиняется в намеренном предоставлении недостоверных данных в декларации о доходах в период 2018-2020 годов.Кроме того, в процессе расследования в отношении обвиняемого было возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном обогащении.В настоящее время проводится ряд уголовно-процессуальных действий для установления всех обстоятельств дела, о результате которых прокуратура проинформирует дополнительно.Антикоррупционная прокуратура отмечает, что уголовное дело завершено, и собрано достаточно убедительных доказательств для подготовки обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.
https://ru.sputnik.md/20220125/struktura-generalnoy-prokuratury-moldova-48312937.html
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уголовное дело, прокуратура, суд
Завершено расследование дела против главы прокуратуры сектора Чеканы
Антикоррупционная прокуратура заявила, что собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд.
КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования по уголовному делу в отношении временно отстраненного от должности главы Кишиневской прокуратуры сектора Чеканы.
Прокурор обвиняется в намеренном предоставлении недостоверных данных в декларации о доходах в период 2018-2020 годов.
Кроме того, в процессе расследования в отношении обвиняемого было возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном обогащении.
В настоящее время проводится ряд уголовно-процессуальных действий для установления всех обстоятельств дела, о результате которых прокуратура проинформирует дополнительно.
Антикоррупционная прокуратура отмечает, что уголовное дело завершено, и собрано достаточно убедительных доказательств для подготовки обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.