https://ru.sputnik.md/20220128/rassledovanie-glavy-prokuratura-chekany-48416624.html

Завершено расследование дела против главы прокуратуры сектора Чеканы

Завершено расследование дела против главы прокуратуры сектора Чеканы

Антикоррупционная прокуратура заявила, что собрано достаточно доказательств для передачи дела в суд.

2022-01-28T22:14+0200

2022-01-28T22:14+0200

2022-01-28T22:14+0200

общество

уголовное дело

прокуратура

суд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2597/89/25978944_0:188:2730:1724_1920x0_80_0_0_cd6439d0de5373668a69661685c89639.jpg

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Антикоррупционная прокуратура заявила о завершении расследования по уголовному делу в отношении временно отстраненного от должности главы Кишиневской прокуратуры сектора Чеканы.Прокурор обвиняется в намеренном предоставлении недостоверных данных в декларации о доходах в период 2018-2020 годов.Кроме того, в процессе расследования в отношении обвиняемого было возбуждено еще одно уголовное дело о незаконном обогащении.В настоящее время проводится ряд уголовно-процессуальных действий для установления всех обстоятельств дела, о результате которых прокуратура проинформирует дополнительно.Антикоррупционная прокуратура отмечает, что уголовное дело завершено, и собрано достаточно убедительных доказательств для подготовки обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд.

https://ru.sputnik.md/20220125/struktura-generalnoy-prokuratury-moldova-48312937.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

уголовное дело, прокуратура, суд