https://ru.sputnik.md/20220128/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldova-sneg-48379217.html

Самый точный прогноз погоды: будет ли еще в Молдове снег

Самый точный прогноз погоды: будет ли еще в Молдове снег

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2022-01-28T07:00+0200

2022-01-28T07:00+0200

2022-01-28T07:00+0200

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 28 января погода будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Облачно с прояснением, местами пройдут слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.Ветер западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до –7.Точный прогноз погоды в Кишиневе 28 января: днем – от +3 до +5 , ночью – от –3 до –5 градусов.В последующие дни, до 31 января, сохранится такая же погода. Затем в стране снова похолодает, днем до 0 градусов. В ближайшие дни ожидаются слабые осадки в виде снега. Праздники и народные приметыПравославная церковь чтит память преподобного Павла Фивейского.В народе укоренились названия "Павел", "Павлов день".По традиции на ребенка, родившегося 28 января, надевали льняную рубаху, которая должна была стать его оберегом, а под подушку клали пучок льняного волокна. В те времена лен занимал важное место в жизни крестьян, в том числе и потому, что вырастить его и обработать было непросто.Крестьяне уже начинали задумываться о грядущих сельскохозяйственных работах – этому способствовало и заметное прибавление дня.

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды