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Сербский теннисист получил награду "Почетный гражданин Будвы"
Сербский теннисист получил награду "Почетный гражданин Будвы"
Сербский теннисист получил награду "Почетный гражданин Будвы"
2022-01-28T23:11+0200
2022-01-28T23:11+0200
фото
награда
большой теннис
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Сербский теннисист Новак Джокович стал популярен не только из-за своих спортивных достижений, но и из-за недавнего скандала с аннулированием австралийской визы.Тем не менее, власти Будвы и граждане Черногории радушно встретили спортсмена, а мэр города вручил Джоковичу титул "Почетный гражданин города Будвы".Как происходило вручение - в нашей фотоленте.В последние дни Джокович стал главной темой соцсетей Сербии и региона и в спорах антипрививочников и сторонников вакцинации, а также "западников" и патриотов-консерваторов. Австралии и ее властям сербские поклонники теннисиста припомнили все негативные моменты ее истории, а одним из самых популярных мемов стал "Настоящий серб на праздники печет не поросенка, а кенгуру". В поддержку спортсмена публично выступили представители властей Сербии, Олимпийский комитет страны и теннисный союз и известная хорватская писательница и гражданский активист Ведрана Рудан.В январе теннисист Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, его австралийская виза была аннулирована. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако министр по делам иммиграции Австралии Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена "в общественных интересах". 34-летний серб снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.Джокович ранее заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, он в конце прошлого года перенес коронавирусную инфекцию.
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фото, награда, большой теннис

Сербский теннисист получил награду "Почетный гражданин Будвы"

23:11 28.01.2022
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Скандал вокруг теннисиста дополняется новыми подробностями.
Сербский теннисист Новак Джокович стал популярен не только из-за своих спортивных достижений, но и из-за недавнего скандала с аннулированием австралийской визы.
Тем не менее, власти Будвы и граждане Черногории радушно встретили спортсмена, а мэр города вручил Джоковичу титул "Почетный гражданин города Будвы".
Как происходило вручение - в нашей фотоленте.
В последние дни Джокович стал главной темой соцсетей Сербии и региона и в спорах антипрививочников и сторонников вакцинации, а также "западников" и патриотов-консерваторов. Австралии и ее властям сербские поклонники теннисиста припомнили все негативные моменты ее истории, а одним из самых популярных мемов стал "Настоящий серб на праздники печет не поросенка, а кенгуру". В поддержку спортсмена публично выступили представители властей Сербии, Олимпийский комитет страны и теннисный союз и известная хорватская писательница и гражданский активист Ведрана Рудан.
В январе теннисист Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, его австралийская виза была аннулирована. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако министр по делам иммиграции Австралии Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена "в общественных интересах". 34-летний серб снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.
Джокович ранее заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, он в конце прошлого года перенес коронавирусную инфекцию.
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Мэр Будвы Марко Бато Царевичи приветствует сербского теннисиста Новака Джоковича на церемонии награждения "Почетный гражданин города Будвы".

Мэр Будвы Марко Бато Царевичи приветствует сербского теннисиста Новака Джоковича на церемонии награждения &quot;Почетный гражданин города Будвы&quot;. - Sputnik Молдова
1/8
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Мэр Будвы Марко Бато Царевичи приветствует сербского теннисиста Новака Джоковича на церемонии награждения "Почетный гражданин города Будвы".

© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Новак Джокович и мэр Будвы Марко Бато Царевичи позируют для фото с иконой во время церемонии награждения "Почетный гражданин города Будвы".

Новак Джокович и мэр Будвы Марко Бато Царевичи позируют для фото с иконой во время церемонии награждения &quot;Почетный гражданин города Будвы&quot;. - Sputnik Молдова
2/8
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Новак Джокович и мэр Будвы Марко Бато Царевичи позируют для фото с иконой во время церемонии награждения "Почетный гражданин города Будвы".

© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Реакция Новака Джоковича на церемонии награждения.

Реакция Новака Джоковича на церемонии награждения. - Sputnik Молдова
3/8
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Реакция Новака Джоковича на церемонии награждения.

© STEVO VASILJEVIC

Сербский теннисист Новак Джокович снимает маску во время встречи с мэром Будвы Марко Бато Царевичем через десять дней после депортации из Австралии.

Сербский теннисист Новак Джокович снимает маску во время встречи с мэром Будвы Марко Бато Царевичем через десять дней после депортации из Австралии. - Sputnik Молдова
4/8
© STEVO VASILJEVIC

Сербский теннисист Новак Джокович снимает маску во время встречи с мэром Будвы Марко Бато Царевичем через десять дней после депортации из Австралии.

© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Новак Джокович и мэр Будвы Марко Бато Царевич позируют фотографу.

Новак Джокович и мэр Будвы Марко Бато Царевич позируют фотографу. - Sputnik Молдова
5/8
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Новак Джокович и мэр Будвы Марко Бато Царевич позируют фотографу.

© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Болельщики приветствуют теннисиста Новака Джоковича.

Болельщики приветствуют теннисиста Новака Джоковича. - Sputnik Молдова
6/8
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Болельщики приветствуют теннисиста Новака Джоковича.

© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Новак Джокович целует икону, которую мэр Будвы Марко Бато Царевичи держит во время церемонии.

Новак Джокович целует икону, которую мэр Будвы Марко Бато Царевичи держит во время церемонии. - Sputnik Молдова
7/8
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Новак Джокович целует икону, которую мэр Будвы Марко Бато Царевичи держит во время церемонии.

© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл для получения награды "Почетный гражданин города Будвы", через десять дней после депортации из Австралии.

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл для получения награды &quot;Почетный гражданин города Будвы&quot;, через десять дней после депортации из Австралии. - Sputnik Молдова
8/8
© REUTERS / Stevo Vasiljevic

Сербский теннисист Новак Джокович прибыл для получения награды "Почетный гражданин города Будвы", через десять дней после депортации из Австралии.

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