https://ru.sputnik.md/20220128/serbskii-tennisist-nagrada-budva-48407818.html

Сербский теннисист получил награду "Почетный гражданин Будвы"

Сербский теннисист получил награду "Почетный гражданин Будвы"

Сербский теннисист получил награду "Почетный гражданин Будвы"

2022-01-28T23:11+0200

2022-01-28T23:11+0200

2022-01-28T23:11+0200

фото

награда

большой теннис

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Сербский теннисист Новак Джокович стал популярен не только из-за своих спортивных достижений, но и из-за недавнего скандала с аннулированием австралийской визы.Тем не менее, власти Будвы и граждане Черногории радушно встретили спортсмена, а мэр города вручил Джоковичу титул "Почетный гражданин города Будвы".Как происходило вручение - в нашей фотоленте.В последние дни Джокович стал главной темой соцсетей Сербии и региона и в спорах антипрививочников и сторонников вакцинации, а также "западников" и патриотов-консерваторов. Австралии и ее властям сербские поклонники теннисиста припомнили все негативные моменты ее истории, а одним из самых популярных мемов стал "Настоящий серб на праздники печет не поросенка, а кенгуру". В поддержку спортсмена публично выступили представители властей Сербии, Олимпийский комитет страны и теннисный союз и известная хорватская писательница и гражданский активист Ведрана Рудан.В январе теннисист Джокович прибыл в Австралию для участия в Australian Open. На следующий день его поместили в иммиграционный изолятор, поскольку власти не убедили причины медицинского отвода спортсмена от прививки против коронавируса, его австралийская виза была аннулирована. Спустя четыре дня Джокович был освобожден из изолятора по решению суда, однако министр по делам иммиграции Австралии Хоук принял решение повторно аннулировать визу спортсмена "в общественных интересах". 34-летний серб снова был помещен в изолятор и подал апелляцию, которую не удовлетворил Федеральный суд Австралии. Джокович покинул Австралию в ночь на 17 января.Джокович ранее заявлял, что выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. По данным СМИ, он в конце прошлого года перенес коронавирусную инфекцию.

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фото, награда, большой теннис