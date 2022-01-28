https://ru.sputnik.md/20220128/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-48396887.html

Штормовое предупреждение в Молдове: сколько оно будет действовать

Штормовое предупреждение в Молдове: сколько оно будет действовать

Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.

2022-01-28T12:31+0200

2022-01-28T12:31+0200

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штормовое предупреждение

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" опасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать с вечера 28 января по 29 января."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу метеорологов, в пятницу в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до –7.

https://ru.sputnik.md/20220128/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldova-sneg-48379217.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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