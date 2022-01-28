https://ru.sputnik.md/20220128/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-48396887.html
Штормовое предупреждение в Молдове: сколько оно будет действовать
Штормовое предупреждение в Молдове: сколько оно будет действовать
Порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.
2022-01-28T12:31+0200
2022-01-28T12:31+0200
2022-01-28T12:36+0200
общество
в молдове
молдова
желтый код
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штормовое предупреждение
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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" опасности в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать с вечера 28 января по 29 января."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно последнему прогнозу метеорологов, в пятницу в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до –7.
https://ru.sputnik.md/20220128/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-moldova-sneg-48379217.html
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в молдове, молдова, желтый код, ветер, штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение в Молдове: сколько оно будет действовать
12:31 28.01.2022 (обновлено: 12:36 28.01.2022)
Синоптики прогнозируют, что порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила в пятницу "желтый код" опасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет действовать с вечера 28 января по 29 января.
"В указанный период ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-17 метров в секунду", – говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно последнему прогнозу метеорологов, в пятницу в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +1 до +6 градусов по Цельсию, ночью – от –2 до –7.