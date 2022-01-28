https://ru.sputnik.md/20220128/stoltenberg-nato-plan-boevye-gruppy-ukraina-48407985.html

Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине

Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине

Планов по размещению боевых групп НАТО на территории Украины нет, заявил генсек Йенс Столтенберг

2022-01-28T16:15+0200

2022-01-28T16:15+0200

2022-01-28T16:15+0200

в мире

украина

нато

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Планов по размещению боевых групп НАТО на территории Украины нет, заявил генсек Йенс Столтенберг. Он также признал, что между союзниками по блоку есть разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Киеву в настоящее время, передает РИА Новости."Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером… Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть", - сообщил Столтенберг, выступая на онлайн-конференции.При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса "никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполнятся на 100%".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.

https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-peregovory-po-garantiyam-bezopasnosti-ssha-i-nato-ne-zaversheny-48389296.html

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