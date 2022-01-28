Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20220128/stoltenberg-nato-plan-boevye-gruppy-ukraina-48407985.html
Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине
Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине
Планов по размещению боевых групп НАТО на территории Украины нет, заявил генсек Йенс Столтенберг
2022-01-28T16:15+0200
2022-01-28T16:15+0200
в мире
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47979506_0:0:2248:1265_1920x0_80_0_0_c04a5dc07a251f3ef14be51209c38c05.jpg
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Планов по размещению боевых групп НАТО на территории Украины нет, заявил генсек Йенс Столтенберг. Он также признал, что между союзниками по блоку есть разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Киеву в настоящее время, передает РИА Новости."Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером… Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть", - сообщил Столтенберг, выступая на онлайн-конференции.При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса "никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполнятся на 100%".Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
https://ru.sputnik.md/20220128/lavrov-peregovory-po-garantiyam-bezopasnosti-ssha-i-nato-ne-zaversheny-48389296.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/01/0d/47979506_545:0:2248:1277_1920x0_80_0_0_357c78a9386952b5178681c2c0f35c89.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, украина, нато

Столтенберг: НАТО не планирует размещать боевые группы на Украине

16:15 28.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на заседании Совета Россия - НАТО в Брюсселе. - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Генсек НАТО подвердил наличие некоторых разногласий между членами альянса.
КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Планов по размещению боевых групп НАТО на территории Украины нет, заявил генсек Йенс Столтенберг. Он также признал, что между союзниками по блоку есть разногласия о том, какую конкретно помощь необходимо оказывать Киеву в настоящее время, передает РИА Новости.
"Что касается того, какую помощь оказывать Украине, которая не является членом альянса, а весьма ценным партнером… Есть некоторые разногласия между членами альянса. Я не пытаюсь это скрыть", - сообщил Столтенберг, выступая на онлайн-конференции.
"Мы не собираемся размещать боевые подразделения НАТО на Украине", - добавил он.
При этом Столтенберг подчеркнул, что в вопросе защиты непосредственно членов альянса "никаких разногласий нет, и это обязательство будет выполнятся на 100%".
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками.
Глава МИД РФ С. Лавров - Sputnik Молдова, 1920, 28.01.2022
Россия
Лавров: переговоры по гарантиям безопасности США и НАТО не завершены
10:21
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский