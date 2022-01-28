https://ru.sputnik.md/20220128/ucheniya-sgb-abkhazii-fsb-rossia-signal-48408784.html

Совместные учения СГБ Абхазии и ФСБ России – сигнал "партнерам" не возвращаться в 2008-й

Совместные учения СГБ Абхазии и ФСБ России – сигнал "партнерам" не возвращаться в 2008-й

Совместные учения СГБ Абхазии и ФСБ России – сигнал "партнерам" не возвращаться в 2008-й

2022-01-28T20:43+0200

2022-01-28T20:43+0200

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Коллективному Западу больше не удастся нарезать постсоветское пространство, как салями на своем столе. Это в полной мере относится к независимым республикам Южного Кавказа. Совместные учения спецслужб Абхазии и России укрепляют безопасность и стабильность, формируют новую реальность Черноморского региона.На абхазской территории 27 января – 5 февраля проходят совместные антитеррористические учения ФСБ России и СГБ Республики Абхазия. Сотрудников госучреждений и жителей Сухума спецслужбы просят проявить бдительность и осторожность.Если внешним врагам абхазского народа или продажной внутренней оппозиции захочется дестабилизировать ситуацию в республике, повторить историю 2008 года, ответ спецслужб и других силовых структур РА и РФ будет оперативным, профессиональным, жестким (как ранее в Казахстане). Западу не следует даже мечтать о новых "бурях в пустыне" или "цветных революциях" на постсоветском пространстве.Совместные учения спецслужб Абхазии и России в Черноморском регионе проходят регулярно. На суше и на море отрабатываются противодействие диверсионно-разведывательным группам условного противника и предотвращение террористических актов с участием сотен военнослужащих, с привлечением большого количества специальной техники – пограничных вертолетов, бронетранспортеров и катеров.На основании договоренностей между двумя странами от 30 апреля 2009 года, пограничники ФСБ России отвечают за безопасность 350 километров абхазских границ: морских – 215 километров, сухопутных – 98 километров; речных – 39 километров).Укрепление внешних рубежей и обороноспособности РА происходит на фоне многолетних усилий Запада и "подопытной" Грузии лишить абхазский народ независимости и государственности. Недавний визит спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили в штаб-квартиру НАТО посеял в Тбилиси новые иллюзии – об "открытых дверях" и "территориальной целостности", то есть возможности возвращения "мятежных регионов" в состав Грузии, методом "диалога" или военно-морского десанта. Объединенная группировка войск и сил (ОГВС) Абхазии и России исключает поворот истории вспять.Беспилотная "демократия" обреченаПрограмма обустройства государственной границы Абхазии предусматривает строительство десятков специальных объектов – административных, служебных, жилых, вспомогательных зданий и сооружений с автономными системами инженерного обеспечения, узлов специальной связи, систем безопасности.По данным СМИ, на территории Абхазии имеются три основных пограничных комплекса ФСБ России – в Сухуме, в Очамчире и в Галском районе. Единственным пунктом для пересечения границы между Абхазией и Грузией является мост на реке Ингур.Прочность и неприступность государственной границы – основа суверенитета и безопасности Республики Абхазия. Сопредельная Грузия активно вооружается, проводит на своей территории значительное количество маневров с войсками НАТО.После войны в Нагорном Карабахе, где активно использовались ударные беспилотники, Тбилиси активно закупает аналогичное вооружение. Цель беспрецедентной милитаризации – "возвращение" Абхазии и Южной Осетии силовым путем, при поддержке коллективного Запада. В обозримой перспективе Грузии и НАТО достичь оперативной совместимости технологически невозможно, и все же иностранные войска и ВМС в грузинских территориальных водах способствует росту военно-политического напряжения в регионе.Грузия необходима Западу для выработки конфликтного потенциала с Россией, и как площадка для вероятного развертывания сил альянса на региональном театре военных действий. Грузинский парламент разрешил Соединенным Штатам ввозить на территорию Грузии любые виды вооружений.Дополнительные угрозы абхазскому народу создает многолетняя военно-биологическая деятельность Пентагона в Грузии. Американский центр Лугара расположен на окраине Тбилиси, военно-биологические эксперименты проходят с участием около 1000 грузинских военнослужащих в качестве подопытных кроликов.Согласно двусторонним договоренностям, если по вине ученых Пентагона в Грузии погибнет местное население, их нельзя привлечь к ответственности. Американские специалисты разработали БПЛА для атак с применением биологического оружия.Разумеется, подобное положение дел угрожает Абхазии и другим сопредельным странам опасными эпидемиями (бактериологической войной). На этом направлении интересы безопасности РА и РФ полностью совпадают.Вооруженные силы Абхазии состоят из органов центрального управления, сухопутных войск (танковые, ракетно-артиллерийские, мотострелковые войска), военно-воздушных сил (штурмовая, армейская и транспортная авиация), подразделений спецназа. Это серьезная сила. К примеру, авиация способна решать сложнейшие задачи в любых погодных условиях, независимо от времени суток, и наносить бомбовые удары на всю глубину территории потенциального противника.В глубине эшелонированной обороны надежно обеспечивает безопасность Республики Абхазия российская военная база (входит в структуру ЮВО), располагающая новейшими образцами вооружения – танками, самоходной артиллерией, реактивными системами залпового огня, специальной техникой, ударными вертолетами, БПЛА, комплексами разведки, связи, РЭБ и ПВО. Заметим, Вооруженные силы России нигде не находятся без приглашения принимающего государства.Объединенная войсковая группировка РА и РФ постоянно укрепляет взаимодействие на горных и прибрежных полигонах с применением широкого спектра тактических приемов и вооружений (ежегодно – около 100 тактических, специальных и командно-штабных учений). Высокая насыщенность боевой подготовки ОГВС обусловлена комплексом внешних военных угроз – общих для Абхазии и России."Диалог" о капитуляцииАбхазские и российские спецслужбы успешно работают на разных направлениях противодействия враждебному влиянию извне (агентура, идеология, прозападные НПО).МИД РА считает, что "тема политического статуса Абхазии, основанная на волеизъявлении народа республики и закрепленная в Конституции РА, не является предметом каких-либо переговоров".Напомню, переговоры между Абхазией и Грузией проходили с 1994 по 2008 год при посредничестве ООН и России, однако положительных результатов не принесли, и были прекращены после нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 году. В дальнейшем Грузия отказывалась от переговоров, не признала Абхазию стороной конфликта, и применяет гибридные методы давления.Безопасность Южного Кавказа невозможна без России. Несмотря на расширение НАТО на восток, Черное море десятилетиями остается зоной мира. И, если бы не деструктивные усилия США, история могла сложиться без "пятидневной войны" 2008 года и без украинского конфликта 2014-го.Военно-политическая гибкость Москвы велика, но всякому терпению есть предел. Россия неизменно верна своим обязательствам перед союзниками. Пограничные подразделения ФСБ России, Объединенная войсковая группировка РА и РФ на территории Абхазии имеют достаточно сил и средств для предотвращения или оперативного отражения внешней военной агрессии. Если все же состоится очередная военная авантюра грузинской стороны, предсказуемы гораздо большие потери агрессора, чем в 2008-м.В современном быстроменяющемся мире Абхазия и Россия успешно концентрируют свои возможности в сфере безопасности. Договор между РА и РФ о союзничестве и стратегическом партнерстве подписан в 2014 году, отражает развитие союзнических отношений. Регламентирует коллективную оборону и совместное отражение агрессии в случае, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства. Документ предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, объединенного командования ОГВС, и не затрагивает государственной независимости Абхазии. Основная цель взаимодействия двух стран – предупреждение вооруженного нападения, мирное развитие региона.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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россия, абхазия, совместные учения, колумнистика