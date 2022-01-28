https://ru.sputnik.md/20220128/v-belom-dome-seraya-gratsiya-cheta-baydenov-priyutila-koshku-48406635.html
В Белом доме - серая грация: чета Байденов приютила кошку
В Белом доме - серая грация: чета Байденов приютила кошку
Короткошерстная полосатая милашка очаровала Джилл Байден еще два года назад, когда вскочила на сцену и прервала речь будущей первой леди во время предвыборной кампании Джо Байдена в Пенсильвании.
2022-01-28T22:40+0200
2022-01-28T22:40+0200
2022-01-28T22:40+0200
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сша
джо байден
белый дом
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Ее имя - Уиллоу, ей два года, и она - грациозная зеленоглазая черно-серая кошка с одной из ферм штата Пенсильвания.После того как Джо Байден в ноябре 2020 года был избран президентом США, его супруга Джилл заявила, что Уиллоу привезут в Белый дом. Однако событие отложили, ожидание затянулось до января 2022-го. Теперь малышка будет делить кров с Коммандером - щенком немецкой овчарки, которого Джо Байден получил в декабре на день рождения от брата, Джеймса Байдена, и его жены Сары.
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фото, фото, сша, джо байден, белый дом
В Белом доме - серая грация: чета Байденов приютила кошку
Короткошерстная полосатая милашка очаровала Джилл Байден еще два года назад, когда вскочила на сцену и прервала речь будущей первой леди во время предвыборной кампании Джо Байдена в Пенсильвании.
Ее имя - Уиллоу, ей два года, и она - грациозная зеленоглазая черно-серая кошка с одной из ферм штата Пенсильвания.
После того как Джо Байден в ноябре 2020 года был избран президентом США, его супруга Джилл заявила, что Уиллоу привезут в Белый дом. Однако событие отложили, ожидание затянулось до января 2022-го.
Теперь малышка будет делить кров с Коммандером - щенком немецкой овчарки, которого Джо Байден получил в декабре на день рождения от брата, Джеймса Байдена, и его жены Сары.
Уиллоу, новая домашняя кошка президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден, бродит по залам Белого дома в Вашингтоне, США, 27 января 2022 года.
Уиллоу сидит на подоконнике в Белом доме в Вашингтоне, США, 27 января 2022 года.
Уиллоу смотрит из окна Белого дома на балкон Трумэна, Южную лужайку и монумент Вашингтона в Вашингтоне, США. 27 января 2022 года.
Уиллоу - на прогулке по залам Белого дома в Вашингтоне, США, 27 января 2022 года.
Уиллоу получила свою кличку в честь родного города Джилл Байден Уиллоу-Гроув в штате Пенсильвания.
Малышка Уиллоу осматривает свои новые "владения".
Уиллоу лежит на ковре в Крестовом зале на парадном этаже Белого дома в Вашингтоне, США, 27 января 2022 года.
После подробного осмотра своих новых владений Уиллоу приняла единственно верное решение - сладко поспать.