https://ru.sputnik.md/20220128/v-belom-dome-seraya-gratsiya-cheta-baydenov-priyutila-koshku-48406635.html

В Белом доме - серая грация: чета Байденов приютила кошку

В Белом доме - серая грация: чета Байденов приютила кошку

Короткошерстная полосатая милашка очаровала Джилл Байден еще два года назад, когда вскочила на сцену и прервала речь будущей первой леди во время предвыборной кампании Джо Байдена в Пенсильвании.

2022-01-28T22:40+0200

2022-01-28T22:40+0200

2022-01-28T22:40+0200

фото

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сша

джо байден

белый дом

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Ее имя - Уиллоу, ей два года, и она - грациозная зеленоглазая черно-серая кошка с одной из ферм штата Пенсильвания.После того как Джо Байден в ноябре 2020 года был избран президентом США, его супруга Джилл заявила, что Уиллоу привезут в Белый дом. Однако событие отложили, ожидание затянулось до января 2022-го. Теперь малышка будет делить кров с Коммандером - щенком немецкой овчарки, которого Джо Байден получил в декабре на день рождения от брата, Джеймса Байдена, и его жены Сары.

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