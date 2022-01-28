https://ru.sputnik.md/20220128/v-moldove-novaya-kombinatsiya-covid-19-chem-opasna-flurona-48377242.html
В Молдове - новая комбинация COVID-19: чем опасна "флурона"
В Молдове - новая комбинация COVID-19: чем опасна "флурона"
Эксперты в эфире программы "Утро на Sputnik'е" объясняют, почему штамм "омикрон" так быстро распространяется в Молдове, и можно ли уберечься от заражения им.
2022-01-28T08:30+0200
2022-01-28T08:30+0200
2022-01-28T08:30+0200
радио
распространение
молдова
причины
рекомендации
лечение
инфекция
рекомендации врачей
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В Молдове поводов для оптимизма пока мало: это касается и эпидемической ситуации в стране, когда день ото дня фиксируются очередные антирекорды заболеваемости COVID-19. Сначала показатели инфицирования населения перешагнули психологическую отметку в 5 тысяч заболевших коронавирусом, а затем - и в 6 тысяч человек.Новый штамм COVID-19 “омикрон” молниеносно распространяется на территории нашей страны.Чем опасен этот штамм для граждан, что о нем необходимо знать? Почему в Молдове карантинные ограничения не работают так, как надо? Почему граждане Молдовы должны проявлять большую ответственность по отношению друг к другу, чтобы COVID-19 не распространялся с такой скоростью в Молдове? Ответы на вопросы - в беседе с экспертом в области эпидемиологии Аллой Токарчук.Первый случай "флуроны" зарегистрирован в Республике Молдова. Об этом сообщил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски.По словам главы НАОЗ, речь идет о 5-летнем ребенке, у которого диагностированы одновременно грипп и COVID-19.Чем опасно такое сочетание для людей среднего и пожилого возраста? Ответ на вопрос - в беседе с главным научным сотрудником российского Института имени Гамалеи (РФ) Анатолием Альтштейном.
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
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Андрей Петрик
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg
распространение, молдова, причины, рекомендации, лечение, инфекция, рекомендации врачей, видео
В Молдове - новая комбинация COVID-19: чем опасна "флурона"
Эксперты в эфире программы "Утро на Sputnik'е" объясняют, почему штамм "омикрон" так быстро распространяется в Молдове, и можно ли уберечься от заражения им.
В Молдове поводов для оптимизма пока мало: это касается и эпидемической ситуации в стране, когда день ото дня фиксируются очередные антирекорды заболеваемости COVID-19. Сначала показатели инфицирования населения перешагнули психологическую отметку в 5 тысяч заболевших коронавирусом, а затем - и в 6 тысяч человек.
Новый штамм COVID-19 “омикрон” молниеносно распространяется на территории нашей страны.
По словам главы Национального агентства общественного здоровья Николае Желамски, треть зарегистрированных в последнее время случаев коронавируса приходится на “омикрон”.
Чем опасен этот штамм для граждан, что о нем необходимо знать? Почему в Молдове карантинные ограничения не работают так, как надо? Почему граждане Молдовы должны проявлять большую ответственность по отношению друг к другу, чтобы COVID-19 не распространялся с такой скоростью в Молдове? Ответы на вопросы - в беседе с экспертом в области эпидемиологии Аллой Токарчук.
Первый случай "флуроны" зарегистрирован в Республике Молдова. Об этом сообщил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Желамски.
По словам главы НАОЗ, речь идет о 5-летнем ребенке, у которого диагностированы одновременно грипп и COVID-19.
Чем опасно такое сочетание для людей среднего и пожилого возраста? Ответ на вопрос - в беседе с главным научным сотрудником российского Института имени Гамалеи (РФ) Анатолием Альтштейном.