https://ru.sputnik.md/20220128/v-pryamom-efire-sputnik-sostoitsya-intervyu-glavy-mid-rossii-sergeya-lavrova-48385229.html
В прямом эфире Sputnik состоится интервью главы МИД России Сергея Лаврова
В прямом эфире Sputnik состоится интервью главы МИД России Сергея Лаврова
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет транслироваться в прямом эфире 28 января четырьмя радиостанциями, в том числе Sputnik.
2022-01-28T09:00+0200
2022-01-28T09:00+0200
2022-01-28T09:17+0200
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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января в прямом эфире даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке, интервью будут транслировать четыре радиостанции.Интервью будет проходить в формате видеоконференции. Сергей Лавров будет находиться в студии в МИД, а участники - подключаться по Zoom.Интервью будет транслироваться на сайте и в соцсетях Sputnik Молдова.
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в мире, сергей лавров, интервью
В прямом эфире Sputnik состоится интервью главы МИД России Сергея Лаврова
09:00 28.01.2022 (обновлено: 09:17 28.01.2022)
Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет транслироваться в прямом эфире 28 января четырьмя радиостанциями, в том числе Sputnik.
КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января в прямом эфире даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке, интервью будут транслировать четыре радиостанции.
"В 11.00 (в 10.00 по Кишиневу) 28 января в прямом эфире состоится интервью министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова радиостанциям "Спутник", "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда" по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке", — заявил в ходе брифинга в четверг, 27 января, представитель МИД России.
Интервью будет проходить в формате видеоконференции. Сергей Лавров будет находиться в студии в МИД, а участники - подключаться по Zoom.