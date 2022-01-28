https://ru.sputnik.md/20220128/v-pryamom-efire-sputnik-sostoitsya-intervyu-glavy-mid-rossii-sergeya-lavrova-48385229.html

В прямом эфире Sputnik состоится интервью главы МИД России Сергея Лаврова

В прямом эфире Sputnik состоится интервью главы МИД России Сергея Лаврова

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова будет транслироваться в прямом эфире 28 января четырьмя радиостанциями, в том числе Sputnik.

2022-01-28T09:00+0200

2022-01-28T09:00+0200

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россия

в мире

сергей лавров

интервью

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КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января в прямом эфире даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестке, интервью будут транслировать четыре радиостанции.Интервью будет проходить в формате видеоконференции. Сергей Лавров будет находиться в студии в МИД, а участники - подключаться по Zoom.Интервью будет транслироваться на сайте и в соцсетях Sputnik Молдова.

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в мире, сергей лавров, интервью