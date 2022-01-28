https://ru.sputnik.md/20220128/vlasti-osudili-ugrozy-avtoperevozchikov-nachat-zabastovku-48414004.html

Власти осудили угрозы автоперевозчиков начать забастовку

Власти осудили угрозы автоперевозчиков начать забастовку

По заявлению профильного министерства, необходимо дождаться окончания общественных слушаний по вопросу повышения цен на пассажирские перевозки.

2022-01-28T19:48+0200

2022-01-28T19:48+0200

2022-01-28T20:28+0200

общество

цены

забастовка

перевозчики

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КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В Министерстве инфраструктуры и регионального развития осудили заявление ассоциации транспортников о прекращении работы, если цены на пассажирские перевозки не будут увеличены.В ведомстве, которое возглавляет Андрей Спыну, отметили, что министерство в настоящий момент продолжает общественные консультации. Мининфраструктуры считает, что главным инструментом стабильности остается диалог, а давление на министерство, которое защищает интересы граждан, недопустимо."Мы никоим образом не согласны с действиями тех, кто, хотя и представляет лишь небольшую часть перевозчиков, способствует, с политическим влиянием или без него, дестабилизации ситуации на пассажирском транспорте", – говорится в коммюнике министерства.Сообщается, что общественные консультации в отношении цен на пассажирские перевозки завершатся "в ближайшие дни", и о решении перевозчики будут уведомлены по официальным каналам.

https://ru.sputnik.md/20220128/perevozchiki-mogut-prekratit-rabotat-esli-tarify-na-proezd-ne-povysyat-48387627.html

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2022

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

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Ольга Мынзат https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/06/47003452_575:0:2623:2048_100x100_80_0_0_c41a7a3dfe5eb17cbd19d6ddea2ea583.jpg

цены, забастовка, перевозчики