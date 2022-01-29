https://ru.sputnik.md/20220129/ansa-partii-nekachestvennii-veterinarnii-preparat-48415246.html

ANSA отозвало с рынка партии некачественного ветеринарного препарата

ANSA отозвало с рынка партии некачественного ветеринарного препарата

Ветеринаров призвали вернуть препарат определенной серии.

2022-01-29T07:30+0200

2022-01-29T07:30+0200

2022-01-29T07:30+0200

общество

в молдове

молдова

национальное агентство по безопасности пищевой продукции

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КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) распорядилось отозвать с рынка партию ветеринарного препарата, так как его качественный состав не соответствует требованиям законодательства."По результатам проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие качества образца, взятого из партии ветеринарного препарата "Бровомаст 2Д" серии №496", - говорится в ведомстве. ANSA также приняло необходимые меры и предписало срочное изъятие и запрет на продажу выявленной партии. Для этого была отозвана партия из 727 упаковок и издан приказ о безопасном уничтожении.Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает ветеринарных врачей, юридических и физических лиц, имеющих ветпрепарат "Бровомаст 2Д" серии №496, о необходимости его возврата дистрибьютору.

https://ru.sputnik.md/20211126/v-moldove-utverdili-kvoty-na-vidy-zhivotnykh-razreshennykh-dlya-okhoty-46761909.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, национальное агентство по безопасности пищевой продукции