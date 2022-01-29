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https://ru.sputnik.md/20220129/ansa-partii-nekachestvennii-veterinarnii-preparat-48415246.html
ANSA отозвало с рынка партии некачественного ветеринарного препарата
ANSA отозвало с рынка партии некачественного ветеринарного препарата
Ветеринаров призвали вернуть препарат определенной серии.
2022-01-29T07:30+0200
2022-01-29T07:30+0200
общество
в молдове
молдова
национальное агентство по безопасности пищевой продукции
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КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) распорядилось отозвать с рынка партию ветеринарного препарата, так как его качественный состав не соответствует требованиям законодательства."По результатам проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие качества образца, взятого из партии ветеринарного препарата "Бровомаст 2Д" серии №496", - говорится в ведомстве. ANSA также приняло необходимые меры и предписало срочное изъятие и запрет на продажу выявленной партии. Для этого была отозвана партия из 727 упаковок и издан приказ о безопасном уничтожении.Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает ветеринарных врачей, юридических и физических лиц, имеющих ветпрепарат "Бровомаст 2Д" серии №496, о необходимости его возврата дистрибьютору.
https://ru.sputnik.md/20211126/v-moldove-utverdili-kvoty-na-vidy-zhivotnykh-razreshennykh-dlya-okhoty-46761909.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, национальное агентство по безопасности пищевой продукции

ANSA отозвало с рынка партии некачественного ветеринарного препарата

07:30 29.01.2022
© Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкВетеринар держит в руках кота.
Ветеринар держит в руках кота. - Sputnik Молдова, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ветеринаров призвали вернуть препарат определенной серии.
КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) распорядилось отозвать с рынка партию ветеринарного препарата, так как его качественный состав не соответствует требованиям законодательства.
"По результатам проведенных лабораторных исследований установлено несоответствие качества образца, взятого из партии ветеринарного препарата "Бровомаст 2Д" серии №496", - говорится в ведомстве.
ANSA также приняло необходимые меры и предписало срочное изъятие и запрет на продажу выявленной партии.
Для этого была отозвана партия из 727 упаковок и издан приказ о безопасном уничтожении.
Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов предупреждает ветеринарных врачей, юридических и физических лиц, имеющих ветпрепарат "Бровомаст 2Д" серии №496, о необходимости его возврата дистрибьютору.
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