https://ru.sputnik.md/20220129/dtp-moldova-2021-statistika-48418413.html

ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика

ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика

По сравнению с 2020-м количество ДТП за 12 месяцев в Молдове, а также число погибших и пострадавших в дорожных инцидентах выросло.

2022-01-29T10:20+0200

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За прошедший 2021 год в Молдове произошло 2517 дорожно-транспортных происшествий. Это на 514 больше, чем в 2020 году.В авариях в прошлом году погибли 254 человека – на девять больше, нежели годом ранее.Большая часть аварий произошла с участием легковых автомобилей, также были ДТП с участим мотоциклистов и пешеходов.Топ нарушений, которые привели к дорожным инцидентам, возглавило превышение скорости. Также водители пренебрегали правилом предоставления преимущества пешеходам и другим транспортным средствам. Среди нарушений также несоблюдение дистанции между авто и вождение в пьяном состоянии.Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе>>>Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги>>>Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники>>>

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в молдове, молдова, статистика, дтп, инфографика