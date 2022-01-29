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ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика
ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика
По сравнению с 2020-м количество ДТП за 12 месяцев в Молдове, а также число погибших и пострадавших в дорожных инцидентах выросло.
2022-01-29T10:20+0200
2022-01-29T10:20+0200
2022-01-29T11:16+0200
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За прошедший 2021 год в Молдове произошло 2517 дорожно-транспортных происшествий. Это на 514 больше, чем в 2020 году.В авариях в прошлом году погибли 254 человека – на девять больше, нежели годом ранее.Большая часть аварий произошла с участием легковых автомобилей, также были ДТП с участим мотоциклистов и пешеходов.Топ нарушений, которые привели к дорожным инцидентам, возглавило превышение скорости. Также водители пренебрегали правилом предоставления преимущества пешеходам и другим транспортным средствам. Среди нарушений также несоблюдение дистанции между авто и вождение в пьяном состоянии.Полицейский автомобиль попал в ДТП во Флорештском районе>>>Полицейские Молдовы и Румынии будут совместно патрулировать дороги>>>Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники>>>
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в молдове, молдова, статистика, дтп, инфографика
ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика
10:20 29.01.2022 (обновлено: 11:16 29.01.2022)
По сравнению с 2020 годом количество ДТП за 12 месяцев в Молдове, а также число погибших и пострадавших в дорожных инцидентах увеличилось. Полную статистику смотрите в инфографике Sputnik.
За прошедший 2021 год в Молдове произошло 2517 дорожно-транспортных происшествий. Это на 514 больше, чем в 2020 году.
В авариях в прошлом году погибли 254 человека – на девять больше, нежели годом ранее.
Большая часть аварий произошла с участием легковых автомобилей, также были ДТП с участим мотоциклистов и пешеходов.
Топ нарушений, которые привели к дорожным инцидентам, возглавило превышение скорости. Также водители пренебрегали правилом предоставления преимущества пешеходам и другим транспортным средствам. Среди нарушений также несоблюдение дистанции между авто и вождение в пьяном состоянии.