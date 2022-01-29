https://ru.sputnik.md/20220129/ekologicheskaya-katastrofa-mozhet-proizoyti-ryadom-s-kishinevom-48417198.html

Экологическая катастрофа может произойти рядом с Кишиневом

Экологическая катастрофа может произойти рядом с Кишиневом

Смотрите в видео Sputnik Молдова, что происходит рядом с Кишиневом, где вот-вот разразится экологическая катастрофа.

2022-01-29T14:46+0200

2022-01-29T14:46+0200

2022-01-29T14:46+0200

видео

кишинев

молдова

свалка

экологическая катастрофа

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Свалка в населенном пункте Бошкана Криулянского района отравляет жизнь сразу нескольким расположенным в непосредственной близости пригородам Кишинева. Людям приходится терпеть исходящее от нее зловоние. А с недавних пор они не могут пить воду из колодцев.Хотя арендатор земли, на которой расположена свалка, утверждает, что у него есть все документы для осуществления этой деятельности, местные жители заявляют, что данный участок предназначен исключительно для сельскохозяйственных работ и не может использоваться для складирования отходов.Проблема возникла еще в 2013 году, когда примэрия населенного пункта Бошкана сдала некоему предпринимателю в аренду землю, на которой сейчас располагается свалка. На самом деле участок предназначался для сельскохозяйственных целей. Лишь в 2019 году предприниматель получил разрешение от Агентства окружающей среды на изменение статуса участка – из земли сельскохозяйственного назначения в зону, отведенную под свалку.Примар коммуны Будешты Нина Костюк требует, чтобы свалка была законсервирована уже в ближайшее время, потому что вот-вот разразится экологическая катастрофа.Местные жители в один голос жалуются на зловоние, плохое качество воды и просят закрыть эту свалку.Столичный градоначальник Ион Чебан несколько недель назад тоже обратился к центральным властям – Министерству окружающей среды, Национальному агентству окружающей среды и Инспекторату по защите окружающей среды – с просьбой закрыть эту свалку. Он тоже считает, что она не соответствует экологическим нормам.

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кишинев, молдова, свалка, экологическая катастрофа, видео