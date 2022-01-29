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Петров: почему в Гагаузии решили напрямую вести переговоры с "Газпромом"

Петров: почему в Гагаузии решили напрямую вести переговоры с "Газпромом"

Депутат Народного собрания АТО Гагауз-Ери объяснил, по каким причинам представители НСГ решили напрямую обратиться к "Газпрому"

2022-01-29T08:00+0200

2022-01-29T08:00+0200

2022-01-29T08:00+0200

радио

молдова

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газпром

природный газ

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Петров: почему в Гагаузии решили напрямую вести переговоры с "Газпромом" Петров: почему в Гагаузии решили напрямую вести переговоры с "Газпромом"

Депутат Народного собрания Гагаузии Виктор Петров, входящий в делегацию, которая вскоре отправится в Россию решать вопрос цены на природный газ для жителей автономии, рассчитывает на положительный результат переговоров. Об этом народный избранник заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова. Петров уверен, что в этом поможет вековая дружба, сложившаяся между Россией и гагаузской автономией.Политик возмущен тем, что во многих странах Евросоюза цена на газ в два раза ниже, чем в Молдове. Депутат объяснил, что привело к созданию рабочей группы для прямого диалога с "Газпромом" в обход Кишинева.По словам собеседника, после того, как в автономии отчетливо поняли, что вопрос с тарифами на газ в переговорах с Кишиневом не решить, было принято решение инициативной группы о том, чтобы напрямую вести переговоры с российским ОАО "Газпром"."Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Единственный выход вижу только в этом – взять инициативу в свои руки, только так решать вопрос. Мало того, что у нас пенсии ниже прожиточного минимума, так мы еще и за газ должны платить больше, чем европейские потребители – в два, два с половиной раза", - добавил Петров.В пятницу, 28 января, Национальное агентство регулирования в энергетике(НАРЭ) повысило тарифы на газ для потребителей до 15,18 леев за кубометр газа.

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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молдова, гагаузия, газпром, природный газ, аудио