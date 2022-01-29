https://ru.sputnik.md/20220129/kishinev-deti-bolnitsy-naplyv-covid-19-48428195.html

В Кишиневе в детских больницах – наплыв пациентов с COVID-19, мест не хватает

В Кишиневе в детских больницах – наплыв пациентов с COVID-19, мест не хватает

Кишиневские медучреждения вынуждены брать на лечение много детей со всей республики. Число пациентов – вдвое больше имеющихся мест.

2022-01-29T17:56+0200

2022-01-29T17:56+0200

2022-01-29T17:56+0200

коронавирус

в молдове

ион чебан

молдова

больницы

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В детских больницах Кишинева наблюдается наплыв пациентов с COVID-19 или с подозрением на коронавирус. В связи с нехваткой мест одно отделение больницы имени Валентина Игнатенко реорганизуют для приема пациентов с этим вирусом. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.По словам градоначальника, такое решение было принято в субботу на заседании кризисного штаба Управления медицинской и социальной помощи.Как рассказал Чебан, в обеих больницах – Муниципальной клинической детской инфекционной больнице и Муниципальной клинической детской больнице имени Игнатенко – пациентов почти вдвое больше, чем предусмотрено мест. Кроме того, как добавил мэр, в медучреждениях Кишинева почти 50% детей госпитализированы из других районов республики.Примар подчеркнул, что кризисный штаб работает круглосуточно. Примар также выразил мнение, что "в ответственном государстве кризисный штаб в расширенном составе должен был быть создан и при Минздраве".

https://ru.sputnik.md/20220127/test-koronavirus-armeyskaya-palatka-48375086.html

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в молдове, ион чебан, молдова, больницы