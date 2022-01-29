https://ru.sputnik.md/20220129/kishinev-deti-bolnitsy-naplyv-covid-19-48428195.html
В Кишиневе в детских больницах – наплыв пациентов с COVID-19, мест не хватает
В Кишиневе в детских больницах – наплыв пациентов с COVID-19, мест не хватает
Кишиневские медучреждения вынуждены брать на лечение много детей со всей республики. Число пациентов – вдвое больше имеющихся мест.
2022-01-29T17:56+0200
2022-01-29T17:56+0200
2022-01-29T17:56+0200
коронавирус
в молдове
ион чебан
молдова
больницы
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В детских больницах Кишинева наблюдается наплыв пациентов с COVID-19 или с подозрением на коронавирус. В связи с нехваткой мест одно отделение больницы имени Валентина Игнатенко реорганизуют для приема пациентов с этим вирусом. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.По словам градоначальника, такое решение было принято в субботу на заседании кризисного штаба Управления медицинской и социальной помощи.Как рассказал Чебан, в обеих больницах – Муниципальной клинической детской инфекционной больнице и Муниципальной клинической детской больнице имени Игнатенко – пациентов почти вдвое больше, чем предусмотрено мест. Кроме того, как добавил мэр, в медучреждениях Кишинева почти 50% детей госпитализированы из других районов республики.Примар подчеркнул, что кризисный штаб работает круглосуточно. Примар также выразил мнение, что "в ответственном государстве кризисный штаб в расширенном составе должен был быть создан и при Минздраве".
https://ru.sputnik.md/20220127/test-koronavirus-armeyskaya-palatka-48375086.html
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в молдове, ион чебан, молдова, больницы
В Кишиневе в детских больницах – наплыв пациентов с COVID-19, мест не хватает
В молдавской столице складывается критическая ситуация: в больницах не хватает мест для госпитализации детей. При этом кишиневские медучреждения вынуждены брать на лечение большое количество пациентов со всей республики.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В детских больницах Кишинева наблюдается наплыв пациентов с COVID-19 или с подозрением на коронавирус. В связи с нехваткой мест одно отделение больницы имени Валентина Игнатенко реорганизуют для приема пациентов с этим вирусом. Об этом сообщил столичный примар Ион Чебан.
По словам градоначальника, такое решение было принято в субботу на заседании кризисного штаба Управления медицинской и социальной помощи.
Как рассказал Чебан, в обеих больницах – Муниципальной клинической детской инфекционной больнице и Муниципальной клинической детской больнице имени Игнатенко – пациентов почти вдвое больше, чем предусмотрено мест. Кроме того, как добавил мэр, в медучреждениях Кишинева почти 50% детей госпитализированы из других районов республики.
"Принято решение о реорганизации детского нефрологического отделения на 28 мест в больнице Игнатенко под отделение COVID-19. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить необходимые условия и дополнительные места для лечения детей", – написал Чебан.
Примар подчеркнул, что кризисный штаб работает круглосуточно.
"Очень жаль, что никто из Минздрава не отвечает нам и не интересуется хотя бы тем, как обстоят дела в муниципальных больницах, нужна ли помощь. Мы понимаем – выходные", – добавил Чебан.
Примар также выразил мнение, что "в ответственном государстве кризисный штаб в расширенном составе должен был быть создан и при Минздраве".