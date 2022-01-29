https://ru.sputnik.md/20220129/kishinev-punkty-vaktsinatsii-48419600.html
Где в Кишиневе 29 января находятся мобильные пункты вакцинации
Где в Кишиневе 29 января находятся мобильные пункты вакцинации
Передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу ежедневно с 12.00 до 18.00.
2022-01-29T10:51+0200
2022-01-29T10:51+0200
2022-01-29T10:51+0200
коронавирус
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вакцинация
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 29 января, с 12.00 до 18.00.Троллейбус отправится на улицу Миорица и остановится на пересечении с Хынчештским шоссе.Автобус поедет в сектор Центр на улицу Гиочеилор, 1 и будет находиться у парка "Валя Морилор".Где будут находиться пункты вакцинации 30 январяТроллейбус отправится на Чеканы на улицу Алеку Руссо на пересечение с проспектом Мирча чел Бэтрын.Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Сармизеджетуса, 51 и будет находиться у городского автобусного парка.Вакцинация от коронавируса в МолдовеК утру субботы в республике применено 1 923 355 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 010 356 человек. Бустерную дозу получили 161 655 граждан.Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.С 29 ноября 2021 года жителям Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.
https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html
https://ru.sputnik.md/20220126/vaktsinatsia-podrostkov-protiv-covid-48330031.html
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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация
Где в Кишиневе 29 января находятся мобильные пункты вакцинации
Кишиневская примэрия сообщает, что передвижные пункты иммунизации, которые предлагают вакцинироваться всем желающим, продолжают работу.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Мобильные пункты вакцинации – троллейбус и автобус – продолжают работать и в январе. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в субботу, 29 января, с 12.00 до 18.00.
Троллейбус отправится на улицу Миорица и остановится на пересечении с Хынчештским шоссе.
Автобус поедет в сектор Центр на улицу Гиочеилор, 1 и будет находиться у парка "Валя Морилор".
Где будут находиться пункты вакцинации 30 января
Троллейбус отправится на Чеканы на улицу Алеку Руссо на пересечение с проспектом Мирча чел Бэтрын.
Автобус поедет в сектор Ботаника на улицу Сармизеджетуса, 51 и будет находиться у городского автобусного парка.
Вакцинация от коронавируса в Молдове
К утру субботы в республике применено 1 923 355 доз вакцины от коронавируса, полный курс вакцинации прошли 1 010 356 человек. Бустерную дозу получили 161 655 граждан.
Кампания по вакцинации от коронавируса началась в Молдове 2 марта 2021 года. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.
На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.
С 29 ноября 2021 года жителям Молдовы стала доступна бустерная доза (третья для двухкомпонентных препаратов) вакцины от коронавируса. Третья доза вакцины вводится через шесть месяцев после завершения основной схемы с двумя дозами. Бустерная доза вакцины Janssen вводится через два месяца после первой дозы.
Прошедшие вакцинацию за границей граждане Молдовы также могут получить бустерную дозу на родине.