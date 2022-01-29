https://ru.sputnik.md/20220129/kto-predstavit-moldova-konkurs-eurovision-2022-48427488.html

Стало известно, кто представит Молдову на конкурсе "Евровидение-2022"

Стало известно, кто представит Молдову на конкурсе "Евровидение-2022"

Молдавская рок-группа "Здоб ши здуб" поедет на Евровидение в третий раз. Сейчас с коллективом народной музыки "Братья Адваховы".

2022-01-29T19:14+0200

2022-01-29T19:14+0200

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культура

в молдове

молдова

евровидение

здоб ши здуб

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Группа "Здоб ши Здуб" вместе с коллективом "Братья Адваховы" представят Молдову на международном песенном конкурсе "Евровидение-2022", который состоится в итальянском Турине. В Италии молдавские исполнители представят песню Trenulețul ("Поездок"). Результаты объявили в cубботу в эфире общественного телевидения, которое и проводило национальный этап отбора.Согласно вердикту судей, места по итогам живых прослушиваний распределились следующим образом: В жюри вошли Вали Богян, Джета Бурлаку, Виктория Кушнир, Алена Мун и Кристина Скарлат. В отборе принимали участие 28 артистов и музыкальных коллективов. Молдова на конкурсе "Евровидение"Молдова начала участвовать в европейском песенном конкурсе в 2005 году. Первыми представителями нашей страны была группа "Здоб ши Здуб". Тогда коллектив занял шестое место в финале. Этот результат оставался лучшим до тех пор, пока в 2017 году группа Sunstroke Project заняла третью строчку.Десятое место на конкурсе занимали Наталья Барбу (в 2007 году) и группа DoReDoS (в 2018 году), которым помогал Филипп Киркоров. Паша Парфений и Алена Мун, в 2012 и 2013 годах соответственно, завершали конкурс на 11 месте. Повторное появление "Здоб ши здуб" на "Евровидении" в 2011 году привело Молдову к 12-й позиции.Тринадцатое место занимала Наталья Гордиенко в 2021 году в сотрудничестве с Киркоровым. Она же должна была выступить на конкурсе в 2020-м, но тогда его отменили из-за пандемии коронавируса.Нелли Чобану принесла Молдове 14-ю строчку в финале в 2009 году. Экс-солист группы O-Zone Arsenium в дуэте с Гордиенко в 2006 году заняли 20 место. А коллаборация певицы Оли Тиры и группы Sunstroke Project принесла стране 22-е место.В разные годы Молдову представляли и другие артисты, но они не сумели пройти в финал. Это Джета Бурлаку, Кристина Скарлат, Лидия Исак, Анна Одобеску, а также украинский исполнитель Эдуард Романюта.

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, евровидение, здоб ши здуб