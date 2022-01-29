https://ru.sputnik.md/20220129/minzdrav-covid-19-moldova-48429583.html

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.

2022-01-29T19:50+0200

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2022-01-29T19:52+0200

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 3700 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: 4 – из Италии, 3 — из Румынии, 2 – из Украины, по одному – из Австрии, Дании, Германии, Польши, России, Испании и Турции.За минувшие сутки проведено 13 270 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 438 249. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 186 случаев инфицирования: 46 – у врачей, 86 – у медсестер, 54 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2520 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 178 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек).В то же время за сутки выздоровели 2940 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 381 383.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 635.

https://ru.sputnik.md/20220129/kishinev-deti-bolnitsy-naplyv-covid-19-48428195.html

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в молдове, молдова, минздрав, статистика