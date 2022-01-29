https://ru.sputnik.md/20220129/minzdrav-covid-19-moldova-48429583.html
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
2022-01-29T19:50+0200
2022-01-29T19:50+0200
2022-01-29T19:52+0200
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0b/33588798_808:307:2398:1201_1920x0_80_0_0_f0c00f5dbf7db6e1848658fbf756d323.jpg
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 3700 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: 4 – из Италии, 3 — из Румынии, 2 – из Украины, по одному – из Австрии, Дании, Германии, Польши, России, Испании и Турции.За минувшие сутки проведено 13 270 тестов.Общее число случаев заражения в стране достигло 438 249. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 186 случаев инфицирования: 46 – у врачей, 86 – у медсестер, 54 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 2520 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 178 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек).В то же время за сутки выздоровели 2940 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 381 383.Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 10 635.
https://ru.sputnik.md/20220129/kishinev-deti-bolnitsy-naplyv-covid-19-48428195.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/0b/33588798_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_35208794933ea8f9ea1f7e3d395b2113.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, минздрав, статистика
Минздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:50 29.01.2022 (обновлено: 19:52 29.01.2022)
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 3700 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
В том числе зарегистрировано 16 случаев "импорта" инфекции: 4 – из Италии, 3 — из Румынии, 2 – из Украины, по одному – из Австрии, Дании, Германии, Польши, России, Испании и Турции.
За минувшие сутки проведено 13 270 тестов.
Общее число случаев заражения в стране достигло 438 249. У сотрудников системы здравоохранения выявлено 186 случаев инфицирования: 46 – у врачей, 86 – у медсестер, 54 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 2520 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 178 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 28 человек).
В то же время за сутки выздоровели 2940 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 381 383.
Минздрав сообщает о 14 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 10 635.