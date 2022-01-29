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В Молдове могут отменить пассажирские рейсы, если не повысится тариф на проезд
В Молдове могут отменить пассажирские рейсы, если не повысится тариф на проезд
Перевозчики рассказали, что будет, если министерство так и не утвердит новый тариф на проезд в общественном транспорте.
2022-01-29T11:23+0200
2022-01-29T12:29+0200
общество
в молдове
молдова
пассажироперевозки
рост
тариф
тариф на проезд
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Молдавские транспортники могут приостановить на неопределенный срок выполнение некоторых рейсов, если тариф на перевозку не будет пересмотрен в сторону увеличения. Такое заявление в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса. Накануне транспортники направили открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну. В нем перевозчики требуют в сжатые сроки провести расчеты их расходов и утвердить новый тариф."Мы будем вынуждены останавливаться, пока в виде протеста. Потом, скорее всего, если так и будет продолжаться издевательство министра над отраслью, мы прекратим работать уже не в знак протеста. Посмотрим, какие рейсы совсем тянут нас вниз, и будем их приостанавливать на неопределенный срок", – отметил Алекса.По его словам, точная дата протеста пока не назначена, но в письме говорится о сжатых сроках, а это – несколько дней.Алекса подчеркнул: законодательство предусматривает, что министерство раз в году обязано установить тариф на перевозки пассажиров и на автовокзальные услуги. Вместо этого, как рассказал собеседник, "министерство представляет лживые расчеты, которые не обоснованы и содержат цифры, непонятно откуда взятые". Как утверждает Алекса, все транспортники уже поняли, что "в министерстве процветает коррупция, некомпетентность и нежелание что-то делать", в то время как "есть все необходимые рычаги для решения проблемы".Алекса уверен, что министр может утверждать определенные нормативные акты, так как законодательство позволяет приказом устанавливать некоторые правила, но Спыну, по его словам, избегает этого.За последние несколько месяцев транспортники провели ряд акций протеста в Кишиневе.Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство безосновательно отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальные или административные инструменты, которые снизили бы негативное влияние от неизбежного роста цен на топливо.
https://ru.sputnik.md/20220128/perevozchiki-mogut-prekratit-rabotat-esli-tarify-na-proezd-ne-povysyat-48387627.html
https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, пассажироперевозки, рост, тариф, тариф на проезд

В Молдове могут отменить пассажирские рейсы, если не повысится тариф на проезд

11:23 29.01.2022 (обновлено: 12:29 29.01.2022)
© Sputnik / Anatolii KiriakПротест автоперевозчиков в Кишиневе
Протест автоперевозчиков в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Перевозчики рассказали, что будет, если министерство так и не утвердит новый тариф на проезд в общественном транспорте.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Молдавские транспортники могут приостановить на неопределенный срок выполнение некоторых рейсов, если тариф на перевозку не будет пересмотрен в сторону увеличения. Такое заявление в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса.
Накануне транспортники направили открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну. В нем перевозчики требуют в сжатые сроки провести расчеты их расходов и утвердить новый тариф.
"Мы будем вынуждены останавливаться, пока в виде протеста. Потом, скорее всего, если так и будет продолжаться издевательство министра над отраслью, мы прекратим работать уже не в знак протеста. Посмотрим, какие рейсы совсем тянут нас вниз, и будем их приостанавливать на неопределенный срок", – отметил Алекса.
По его словам, точная дата протеста пока не назначена, но в письме говорится о сжатых сроках, а это – несколько дней.
Алекса подчеркнул: законодательство предусматривает, что министерство раз в году обязано установить тариф на перевозки пассажиров и на автовокзальные услуги. Вместо этого, как рассказал собеседник, "министерство представляет лживые расчеты, которые не обоснованы и содержат цифры, непонятно откуда взятые".

"Четвертый месяц обсуждаем тарифы с министерством, и каждый раз там представляют новые расчеты. Все они в корне отличаются от предыдущих. Видите, что творится с топливом, каждый день оно дорожает. В последнем расчете министр указал топливо по 16 леев, пусть скажет нам адрес заправки, где нас заправят по такой цене", – пояснил глава APOTA.

Как утверждает Алекса, все транспортники уже поняли, что "в министерстве процветает коррупция, некомпетентность и нежелание что-то делать", в то время как "есть все необходимые рычаги для решения проблемы".
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Алекса уверен, что министр может утверждать определенные нормативные акты, так как законодательство позволяет приказом устанавливать некоторые правила, но Спыну, по его словам, избегает этого.
За последние несколько месяцев транспортники провели ряд акций протеста в Кишиневе.
Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд.
Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство безосновательно отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальные или административные инструменты, которые снизили бы негативное влияние от неизбежного роста цен на топливо.
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