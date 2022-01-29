https://ru.sputnik.md/20220129/moldova-otmena-passazhirskie-reysy-rost-tarif-48420141.html

В Молдове могут отменить пассажирские рейсы, если не повысится тариф на проезд

В Молдове могут отменить пассажирские рейсы, если не повысится тариф на проезд

Перевозчики рассказали, что будет, если министерство так и не утвердит новый тариф на проезд в общественном транспорте.

2022-01-29T11:23+0200

2022-01-29T11:23+0200

2022-01-29T12:29+0200

общество

в молдове

молдова

пассажироперевозки

рост

тариф

тариф на проезд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/10/47276600_0:145:1616:1054_1920x0_80_0_0_fd9b9673235c165044c3a778d614949f.jpg

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Молдавские транспортники могут приостановить на неопределенный срок выполнение некоторых рейсов, если тариф на перевозку не будет пересмотрен в сторону увеличения. Такое заявление в эфире радиостудии Sputnik Молдова сделал глава Ассоциации работодателей автомобильных перевозчиков (APOTA) Олег Алекса. Накануне транспортники направили открытое письмо вице-премьеру, министру инфраструктуры и регионального развития Андрею Спыну. В нем перевозчики требуют в сжатые сроки провести расчеты их расходов и утвердить новый тариф."Мы будем вынуждены останавливаться, пока в виде протеста. Потом, скорее всего, если так и будет продолжаться издевательство министра над отраслью, мы прекратим работать уже не в знак протеста. Посмотрим, какие рейсы совсем тянут нас вниз, и будем их приостанавливать на неопределенный срок", – отметил Алекса.По его словам, точная дата протеста пока не назначена, но в письме говорится о сжатых сроках, а это – несколько дней.Алекса подчеркнул: законодательство предусматривает, что министерство раз в году обязано установить тариф на перевозки пассажиров и на автовокзальные услуги. Вместо этого, как рассказал собеседник, "министерство представляет лживые расчеты, которые не обоснованы и содержат цифры, непонятно откуда взятые". Как утверждает Алекса, все транспортники уже поняли, что "в министерстве процветает коррупция, некомпетентность и нежелание что-то делать", в то время как "есть все необходимые рычаги для решения проблемы".Алекса уверен, что министр может утверждать определенные нормативные акты, так как законодательство позволяет приказом устанавливать некоторые правила, но Спыну, по его словам, избегает этого.За последние несколько месяцев транспортники провели ряд акций протеста в Кишиневе.Главные требования перевозчиков к Министерству инфраструктуры и регионального развития – повышение тарифов на проезд.Транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). В ассоциации недовольны, что министерство безосновательно отклонило предложение о возмещении акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также не применяет финансово-фискальные или административные инструменты, которые снизили бы негативное влияние от неизбежного роста цен на топливо.

https://ru.sputnik.md/20220128/perevozchiki-mogut-prekratit-rabotat-esli-tarify-na-proezd-ne-povysyat-48387627.html

https://ru.sputnik.md/20220128/nare-obyasnilo-postoyannyy-rost-tsen-na-toplivo-48399050.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, пассажироперевозки, рост, тариф, тариф на проезд