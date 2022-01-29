https://ru.sputnik.md/20220129/omikron-tochka-pandemiya-koronavirus-48416786.html

Эксперт: может ли "омикрон" поставить точку в пандемии коронавируса

Эксперт: может ли "омикрон" поставить точку в пандемии коронавируса

Эксперт прокомментировала первый случай "флуроны" в Молдове и то, какие штаммы коронавируса сейчас циркулируют в стране.

2022-01-29T17:23+0200

2022-01-29T17:23+0200

2022-01-29T17:23+0200

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Чем опасна комбинация гриппа и COVID-19 для людей среднего и пожилого возраста? Что надо знать о штамме коронавируса "омикрон"? Почему в Молдове карантинные ограничения не работают так, как надо? Какие штаммы коронавируса преобладают в Молдове? Когда закончится пандемия? Ждать ли новых штаммов коронавируса? Ответы на эти и другие вопросы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук.В чем особенности "омикрона"?Токарчук отметила, что штамм коронавируса "омикрон" отличается от предыдущих, в том числе от "дельты".Врач назвал положительный эффект штамма коронавируса "омикрон">>>Токарчук уточнила, что оба эти штамма – один более заразный, но, скажем так, с легким течением, а другой – менее заразный, но с довольно тяжелым течением, – будут оказывать большую нагрузку на систему здравоохранения."Людям надо быть очень внимательными, потому что, заболевая, они не знают, каким штаммом они заразились. Соответственно, нужно обязательно обратиться к врачу, следить за температурой, сатурацией. Не пускать все на самотек. Это очень важно", – сказала специалист.Когда закончится пандемия?Некоторые эксперты предполагают, что после того, как люди массово переболеют штаммом "омикрон", пандемия пойдет на спад – вирус ослабеет. Прогнозируют они это уже к лету 2022 года.Другое предположение, как рассказала эксперт, заключается в том, что "омикрон" – не последний штамм и что будут другие более заразные варианты коронавируса. Однако, как уточнила специалист, никто не может сказать, будут ли они менее опасны. То есть могут быть и более опасными, и более заразными, добавила собеседница."Почему есть такое предположение? Даже в нашем обществе мы видим, что есть много людей, которые переболели первым штаммом "альфа", потом – "бета", потом – "дельта", и все они протекали по-разному. То есть, когда переболеешь штаммом "альфа", приобретается иммунитет к нему, который будто гарантирует более легкую форму для другого штамма, но не у всех – зависит от организма", – отметила Токарчук.Академик Онищенко назвал сроки завершения пандемии>>>По ее мнению, предположения просто нужно отслеживать, но принимать решения, исходя из реальной ситуации в каждом конкретном случае. "Потому что предположения имеют долю вероятности, и не всегда эта вероятность равна 100%", – сказала собеседница.Эксперт обратила внимание на то, что люди должны "включать кнопку личной ответственности и относиться к этому осознанно каждый день"."Да, будут периоды, когда мы будем меньше привержены каким-то правилам, но будут и такие периоды, как сейчас, когда нужно строго соблюдать защитные меры: мыть руки, носить маску, проветривать помещение, при первых симптомах изолироваться, предупредить всех, с кем был в контакте. Это ответственность каждого взрослого и осознанного человека", – сказала Токарчук.Чем опасна комбинация гриппа и коронавируса?Токарчук ответила на вопрос, чем опасна комбинация гриппа и COVID-19 для людей среднего и пожилого возраста."Если у человека будет вакцина, то коронавирус пройдет в более легкой форме, без осложнений. А грипп зависит от того, какой это будет штамм. Нужно учитывать, что в этом сезоне у нас циркулируют четыре штамма гриппа, три из которых признаны пандемическими", – рассказывает Токарчук.По ее словам, если неизвестно, какой именно штамм гриппа у заболевшего, то есть всем известные лекарства, которые в первые 48 часов можно принимать и приостановить размножение этого вируса в организме. "Соответственно, останется вопрос к коронавирусу, который будет длиться чуть дольше, но если есть вакцина, то человек будет защищен", – заключила Токарчук.Последствия "омикрона" пока не изучены – инфекционист>>>В Молдове 27 января зарегистрировали первый случай заражения "флуроной". В Минздраве тогда подтвердили случай заражения COVID-19 и гриппом типа "А" у пятилетнего ребенка. Состояние пациента удовлетворительное, его лечат на дому.

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Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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