Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Биатлонистка Стремоус принесла Молдове первое за 14 лет золото чемпионата Европы
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220129/passazhir-aeroporta-pytalsya-vvezti-moldova-medikamenty-anti-covid-48424613.html
Пассажир аэропорта пытался незаконно ввезти в Молдову медикаменты от COVID
Пассажир аэропорта пытался незаконно ввезти в Молдову медикаменты от COVID
Более трех сотен упаковок лекарств предназначались для незаконного оборота в Молдове.
2022-01-29T13:39+0200
2022-01-29T13:39+0200
общество
в молдове
молдова
лекарства
таможенная служба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563595_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_69a01edad017664f80e5db29f9d073f8.jpg
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы пресекли попытку нелегального ввоза в республику 344 упаковок медикаментов для лечения COVID-19. По данным ведомства, инцидент зарегистрирован в Международном аэропорту Кишинева. Лекарства нашли в багаже 41-летнего мужчины, прибывшего из Стамбула. Медикаменты не были должны образом задекларированы.Уточняется, что мужчина пытался пройти через "зеленый коридор" , но его перенаправили в "красный коридор" для более детальной проверки багажа. В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, медикаменты закуплены в Бангладеше и предназначались для незаконного оборота в Молдове. Товар конфискован, дело расследуют правоохранители.
https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35563595_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a07b3c7f820e098ef0a974490cf567f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, лекарства, таможенная служба

Пассажир аэропорта пытался незаконно ввезти в Молдову медикаменты от COVID

13:39 29.01.2022
© Sputnik / Mihai Carausлекарства
лекарства - Sputnik Молдова, 1920, 29.01.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Более трех сотен упаковок лекарств предназначались для незаконного оборота в Молдове.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы пресекли попытку нелегального ввоза в республику 344 упаковок медикаментов для лечения COVID-19.
По данным ведомства, инцидент зарегистрирован в Международном аэропорту Кишинева. Лекарства нашли в багаже 41-летнего мужчины, прибывшего из Стамбула. Медикаменты не были должны образом задекларированы.
Уточняется, что мужчина пытался пройти через "зеленый коридор" , но его перенаправили в "красный коридор" для более детальной проверки багажа.
"Во время досмотра зарегистрированного багажа сотрудники таможни заметили в его чемодане несколько однородных предметов. В результате физического досмотра обнаружены 344 коробки с четырьмя видами лекарств для лечения SARS-CoV-2" – говорится в сообщении Таможенной службы.
В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, медикаменты закуплены в Бангладеше и предназначались для незаконного оборота в Молдове.
Товар конфискован, дело расследуют правоохранители.
Вакцинация от кори - Sputnik Молдова, 1920, 26.10.2021
Коронавирус
Вакцинация детей от коронавируса: что решило Агентство по медикаментам
26 октября 2021, 11:33
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский