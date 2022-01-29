https://ru.sputnik.md/20220129/passazhir-aeroporta-pytalsya-vvezti-moldova-medikamenty-anti-covid-48424613.html

Пассажир аэропорта пытался незаконно ввезти в Молдову медикаменты от COVID

Пассажир аэропорта пытался незаконно ввезти в Молдову медикаменты от COVID

Более трех сотен упаковок лекарств предназначались для незаконного оборота в Молдове.

2022-01-29T13:39+0200

2022-01-29T13:39+0200

2022-01-29T13:39+0200

общество

в молдове

молдова

лекарства

таможенная служба

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Сотрудники Таможенной службы Молдовы пресекли попытку нелегального ввоза в республику 344 упаковок медикаментов для лечения COVID-19. По данным ведомства, инцидент зарегистрирован в Международном аэропорту Кишинева. Лекарства нашли в багаже 41-летнего мужчины, прибывшего из Стамбула. Медикаменты не были должны образом задекларированы.Уточняется, что мужчина пытался пройти через "зеленый коридор" , но его перенаправили в "красный коридор" для более детальной проверки багажа. В ведомстве заявили, что, по предварительной информации, медикаменты закуплены в Бангладеше и предназначались для незаконного оборота в Молдове. Товар конфискован, дело расследуют правоохранители.

https://ru.sputnik.md/20211026/moldove-odobrili-vaktsinatsiyu-detey-protiv-koronavirusa-45903445.html

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в молдове, молдова, лекарства, таможенная служба