https://ru.sputnik.md/20220129/peskov-plan-putin-pekin-dvustoronnie-vstrechi-48425180.html
Песков рассказал, планируются ли у Путина в Пекине двусторонние встречи
Песков рассказал, планируются ли у Путина в Пекине двусторонние встречи
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Владимир Путин посетит церемонию открытия Игр.
2022-01-29T14:12+0200
2022-01-29T14:12+0200
2022-01-29T14:12+0200
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владимир путин
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двусторонняя встреча
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. У президента России Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры, из-за коронавирусных ограничений в Пекине никаких двусторонних встреч не планируется, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Уточняется, что у Путина в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада пройдет с рядом ограничений.Международный олимпийский комитет (МОК) ранее на своем сайте сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом в Пекине, который примет зимние Игры в феврале. Лица с положительным результатом ПЦР-теста должны быть изолированы в специально отведенных помещениях. Для тех, у кого ПЦР-тесты стабильно показывают положительные результаты, разработают процедуру по скорейшему возвращению домой.Молдову на Олимпиаде в Пекине представят пятеро спортсменов: саночница Дойна Дескалуй, а также четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Михаил Усов. Знаменосцем на церемонии открытия будет Дескалуй.
https://ru.sputnik.md/20220123/pekin-podgotovka-olimpiada-2022-48221353.html
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в мире, владимир путин, пекин, дмитрий песков, двусторонняя встреча
Песков рассказал, планируются ли у Путина в Пекине двусторонние встречи
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Владимир Путин посетит церемонию открытия Игр.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik
. У президента России Владимира Путина, который собирается в Китай на Олимпийские игры, из-за коронавирусных ограничений в Пекине никаких двусторонних встреч не планируется, заявил РИА Новости
пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Из-за ковидных ограничений никаких двусторонних встреч не планируется. И с Зеленским встречи тоже в планах нет. Хотя и полностью исключить этого не можем", – сказал Песков.
Уточняется, что у Путина в Пекине запланированы двусторонние переговоры с Си Цзиньпином и посещение церемонии открытия Игр.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Китайская сторона ожидает личное присутствие свыше 20 лидеров различных государств, правительств и международных организаций на церемонии открытия Игр. Из-за пандемии коронавируса Олимпиада пройдет с рядом ограничений.
Международный олимпийский комитет (МОК) ранее на своем сайте сообщил об изменении мер по борьбе с коронавирусом в Пекине, который примет зимние Игры в феврале. Лица с положительным результатом ПЦР-теста должны быть изолированы в специально отведенных помещениях. Для тех, у кого ПЦР-тесты стабильно показывают положительные результаты, разработают процедуру по скорейшему возвращению домой.
Молдову на Олимпиаде в Пекине представят пятеро спортсменов: саночница Дойна Дескалуй, а также четверо натурализованных биатлонистов – Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Михаил Усов. Знаменосцем на церемонии открытия будет Дескалуй.