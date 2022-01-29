https://ru.sputnik.md/20220129/pobeda-vieru-voennye-ssha-evropa-belarus-covid-19-48417970.html

Пока все спали: победа Виеру, военные США в Европе и ситуация с COVID-19

Пока все спали: победа Виеру, военные США в Европе и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

2022-01-29T08:38+0200

2022-01-29T08:38+0200

2022-01-29T11:24+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Молдавский дзюдоист Денис Виеру (вес до 66 килограммов) стал победителем Гран-при Португалии.Чтобы выиграть соревнования, Виеру было достаточно одолеть четверых соперников – португальца Каинан Пиреса, своего соотечественника Раду Изворяну, украинца Богдана Ядова и швейцарца Фредди Вайзнеггера.Всего в состав молдавской команды, которая отправилась на турнир в Португалию, вошли 9 спортсменов. Кроме вышеназванных, это Николае Фока (вес до 60 килограммов), Адил Османов и Петру Пеливан (оба в весе до 73 килограммов), Никон Заборощук и Михаил Латыщев (оба в весе до 81 килограмма), а также Дорин Гоцоноагэ и Юрие Мокану (оба в весе до 90 килограммов).Военные США в ЕвропеАмериканский президент Джо Байден заявил журналистам, что приказ об отправке в восточноевропейские страны НАТО в скором времени получит небольшое число американских военнослужащих, пишет РИА Новости.Всего в состоянии повышенной готовности к усилению "восточного фланга" североатлантического альянса находятся 8,5 тысячи военных США.Дивизион "Панцирей-С" в БелоруссииВ рамках проверки сил реагирования Союзного государства Россия перебросила в Белоруссию зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.Речь идет о 12 боевых машинах, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.Ситуация с коронавирусомСогласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 370 миллионов.К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 370 миллионов 43 тысячи 54. Из них 5 миллионов 650 тысяч 346 человек скончались. Применены свыше 9 миллиардов 933 миллионов 643,9 тысячи доз вакцины от коронавируса.На первой строчке по числу инфицированных остаются США (74 066 546). Следом идут Индия (40 858 241) и Бразилия (25 050 601).В России, согласно предоставленным данным, всего выявили 11 миллионов 314 тысяч 707 случаев заражения, в Турции – 11 миллионов 343 тысячи 693, на Украине – 4 миллиона 168 тысяч 560, в Румынии – 2 миллиона 146 тысяч 558, в Молдове – 434 тысячи 549.

https://ru.sputnik.md/20220124/nato-zayavlyaet-o-naraschivanii-svoego-prisutstviya-v-vostochnoy-evrope-48266124.html

https://ru.sputnik.md/20220128/ekspert-koronavirus-gripp-odnovremenno-48413048.html

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в мире