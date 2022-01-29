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https://ru.sputnik.md/20220129/pogodnye-rekordy-moldovy-29-yanvarya-48412711.html
Погодные рекорды Молдовы 29 января
Погодные рекорды Молдовы 29 января
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 29 января был зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –22 градусов по Цельсию.А температурный максимум на территории Молдовы 29 января зарегистрировали в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +12,4 градуса.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,4 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 29 января

00:01 29.01.2022
© Sputnik / Mihai CarausПоследствия снегопада в Кишиневе
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Наименьший температурный показатель на территории Молдовы 29 января был зарегистрирован почти шесть десятилетий назад. Об этом свидетельствуют данные Госгидрометеослужбы страны.
По информации метеорологов, в этот день в 1963 году столбик термометра опустился до –22 градусов по Цельсию.
А температурный максимум на территории Молдовы 29 января зарегистрировали в 1960 году. Тогда воздух прогрелся до +12,4 градуса.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 29 января и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 34,4 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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