https://ru.sputnik.md/20220129/pogonya-moldova-vooruzhenny-voditeli-48428753.html
Длительная погоня в Молдове: водитель угрожал пистолетом патрулю
Длительная погоня в Молдове: водитель угрожал пистолетом патрулю
Полицейские десятки километров преследовали нарушителя, а когда догнали его, он направил на патрульного пистолет.
2022-01-29T19:41+0200
2022-01-29T19:41+0200
2022-01-29T19:41+0200
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оружие
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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Опасная погоня произошла на трассе Кишинев-Леушены. По окончанию преследования водитель стал угрожать полицейским пистолетом, в результате чего правоохранители были вынуждены первыми произвести предупредительные выстрелы. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).По данным ГИП, водителя остановили для проверки документов. Сначала мужчина за рулем отказался предоставить их оригиналы, а затем быстро тронулся с места.Патрульные отправились в погоню за нарушителем и преследовали его десятки километров, пока не удалось остановить его силой. Как уточнили в полиции, нарушителем оказался 34-летний житель Унгенского района, который 31 декабря 2021 года спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия. Также выяснилось, что номера автомобиля не зарегистрированы ни в одной базе данных. Кроме того, пистолет Baikal-442 он носил при себе нелегально.В авто, уходившем от погони, были еще три пассажира, включая четырехлетнего ребенка. Мужчину задержали на 72 часа.
https://ru.sputnik.md/20210501/neobychnaya-pogonya-dve-podbitye-patrulnye-mashiny-i-pyanaya-devushka-na-Lexus-34602263.html
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в молдове, полиция, молдова, водитель, погоня, оружие
Длительная погоня в Молдове: водитель угрожал пистолетом патрулю
Полицейские десятки километров преследовали нарушителя, а когда догнали его, он направил на патрульного пистолет.
КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Опасная погоня произошла на трассе Кишинев-Леушены. По окончанию преследования водитель стал угрожать полицейским пистолетом, в результате чего правоохранители были вынуждены первыми произвести предупредительные выстрелы. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции (ГИП).
По данным ГИП, водителя остановили для проверки документов. Сначала мужчина за рулем отказался предоставить их оригиналы, а затем быстро тронулся с места.
Патрульные отправились в погоню за нарушителем и преследовали его десятки километров, пока не удалось остановить его силой.
"Пока патрульный подходил к автомобилю, водитель зарядил оружие и навел его на полицейского, из-за чего правоохранитель произвел предупредительный выстрел и прострелил колеса автомобиля", – говорится в сообщении ГИП.
Как уточнили в полиции, нарушителем оказался 34-летний житель Унгенского района, который 31 декабря 2021 года спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.
Также выяснилось, что номера автомобиля не зарегистрированы ни в одной базе данных. Кроме того, пистолет Baikal-442 он носил при себе нелегально.
В авто, уходившем от погони, были еще три пассажира, включая четырехлетнего ребенка.
Мужчину задержали на 72 часа.