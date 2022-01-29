https://ru.sputnik.md/20220129/prezident-argentiny-nazval-oshibkoy-evropy-i-voz-otsutstvie-odobreniya-sputnika-v-48418984.html

Президент Аргентины назвал ошибкой Европы и ВОЗ отсутствие одобрения "Спутника V"

Президент Аргентины назвал ошибкой Европы и ВОЗ отсутствие одобрения "Спутника V"

Президент Аргентинты заявил, что сообщал лидерам стран Европы и главе ВОЗ об эффективности российской вакцины.

2022-01-29T09:46+0200

2022-01-29T09:46+0200

2022-01-29T11:20+0200

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КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал ошибкой отсутствие одобрения российской вакцины "Спутник V" со стороны ряда европейских стран и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Президент Аргентины также подчеркнул, что сообщал лидерам стран Европы и генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу об эффективности российской вакцины.Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в РФ созданы вакцины "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН.Вопрос сертификации "Спутника V" рассматривают ВОЗ и ЕМА, российская сторона предоставила все документы. Западные СМИ со ссылкой на источники писали, что регулятор, скорее всего, примет решение в первом квартале 2022 года.На сегодняшний день применение вакцины "Спутник V" одобрено в более чем 70 странах мира с общим населением более 4 миллиардов человек, что составляет больше 50% населения мира. Более 100 стран одобрили въезд для вакцинированных "Спутником V". Эффективность вакцины, по данным клинических исследований, составляет 91,6%, данные опубликованы в The Lancet, одном из старейших и наиболее уважаемых медицинских журналов мира. На основе вакцинации 3,8 миллиона россиян эффективность вакцины "Спутник V" составила 97,6%.Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" – одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, сообщали в РФПИ."Спутник V" в МолдовеВ Молдове с начала кампании вакцинации было доступно всего 142 тысячи дозы вакцины "Спутник V", которая была предоставлена в виде гуманитарной помощи двумя траншами в апреле и мае 2021 года. Часть поступления направили в Приднестровье.Позднее в Кишиневе организовали марафон вакцинации российским препаратом, где был большой ажиотаж (люди занимали очередь с ночи). Летом в связи с большим спросом и нехваткой "Спутника V" бывшие представители власти и эксперты заговорили о необходимости закупить как минимум еще 700 тысяч доз, но это так и не было сделано.В конце 2021 года в Приднестровье двумя траншами была доставлена партия в 200 тысяч доз "Спутника V", которые закупили в регионе для вакцинации населения.

https://ru.sputnik.md/20220120/sputnik-layt-universalnyy-buster-48175039.html

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в мире, европа, аргентина, воз, президент, спутник v